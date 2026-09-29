Γιάννης Βούρος: «Δεν άλλαξα εγώ ιδεολογία, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, εγώ είμαι πάντα κεντρώος»

Ο δημοφιλής ηθοποιός Γιάννης Βούρος παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, όπου αναφέρθηκε στην επιστροφή της θεατρικής παράστασης «Μάρτυρας Κατηγορίας». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σχολίασε τη μακρόχρονη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ και τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση. Επίσης, μίλησε για τα τηλεοπτικά του σχέδια και την αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ.

Η επιστροφή του «Μάρτυρα Κατηγορίας»

Μετά από τρία χρόνια συνεχών sold out παραστάσεων και αποθεωτικής υποδοχής από το κοινό, το αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, «Μάρτυρας Κατηγορίας», επιστρέφει για τέταρτη σεζόν. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, θα φιλοξενηθεί στο Θέατρο ΧΟΡΝ.

Το έργο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο συναρπαστικά δικαστικά θρίλερ όλων των εποχών, προσελκύοντας πλήθος θεατών. Η νέα σεζόν αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων ετών, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του.

Ο Γιάννης Βούρος και το καστ της παράστασης

Στην παράσταση, ο Γιάννης Βούρος ενσαρκώνει τον ρόλο του εμβληματικού Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς. Το εξαιρετικό καστ συμπληρώνουν ο Δημήτρης Πιατάς στον ρόλο του δαιμόνιου δικηγόρου Τζον Μέηχιου, η Ευγενία Δημητροπούλου ως η αινιγματική Ρομέιν και ο Μέμος Μπεγνής ως ο κατηγορούμενος Λέοναρντ Βόουλ.

Το σύνολο των ηθοποιών περιλαμβάνει επίσης τους Μελίνα Βαμβακά, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη και Νίκη Παλληκαράκη. Η σκηνική τους συνύπαρξη χαρακτηρίζεται από ένταση, οδηγώντας σε ένα από τα πιο απροσδόκητα φινάλε που έχουν γραφτεί ποτέ στο θέατρο.

Η υπόθεση και η ιστορία του έργου

Η υπόθεση του «Μάρτυρα Κατηγορίας» επικεντρώνεται στον Λέοναρντ Βόουλ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χήρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στην ενοχή του. Ωστόσο, ο δαιμόνιος ποινικολόγος Ουίλφρεντ Ρόμπαρτς, που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του, δεν είναι πεπεισμένος για την ενοχή του πελάτη του.

Ο αγώνας του νεαρού άνδρα να αποφύγει την καταδίκη θα κριθεί στα έδρανα του δικαστηρίου, όπου οι μαρτυρίες είναι συντριπτικά εναντίον του και η ετυμηγορία των ενόρκων φαντάζει μονόδρομος. Η μόνη μάρτυνας που μπορεί να προσφέρει υπεράσπιση είναι η αινιγματική σύζυγός του, η οποία φαίνεται να κρατά την άκρη του νήματος και τη λύση του γρίφου.

Το έργο θεωρείται το πιο καλογραμμένο της Άγκαθα Κρίστι, παρόλο που η ίδια δήλωνε πως «δεν είχε ιδέα από νομικά». Η θεατρική του διασκευή το 1953, τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Broadway, σημείωσε παγκόσμια επιτυχία. Επιπλέον, η κινηματογραφική μεταφορά του Μπίλι Ουάιλντερ το 1957 απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Πολιτικές δηλώσεις και μελλοντικά σχέδια

Στη συνέντευξή του, ο Γιάννης Βούρος σχολίασε τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από το κόμμα μετά από πολλά χρόνια. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν άλλαξα εγώ ιδεολογία, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, εγώ είμαι πάντα κεντρώος».

Ο ηθοποιός, συγγραφέας, μεταφραστής και σκηνοθέτης αναφέρθηκε επίσης στα τηλεοπτικά του σχέδια. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να πολιτευτεί. Από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στην αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ.

Άλλα θέματα και podcasts του topontiki.gr

Στο πλαίσιο των podcast που φιλοξενεί το topontiki.gr, έχουν παρουσιαστεί και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις με προσωπικότητες. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου, για παράδειγμα, είχε δηλώσει ότι «Η πολιτική ορθότητα θα φτάσει στα άκρα, πριν βρει την ισορροπία της», αναπτύσσοντας τις απόψεις του σε ένα ξεχωριστό podcast.

Αντίστοιχα, ο Νίκος Ψαρράς είχε τονίσει τη σημασία της φιλίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η φιλία είναι τα πάντα στη ζωή, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σημαίνει άνθρωπος». Το portal προσφέρει επίσης θεματικά podcast, όπως αυτό με τίτλο «Ινδονησία – Πορτοκαλί ουρακοτάγκοι και δράκοι», καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki