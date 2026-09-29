Οι «μεγάλοι χορηγοί» πίσω από τα 849 εκατ. δολάρια της προεκλογικής κούρσας στις ΗΠΑ

Δισεκατομμυριούχοι και εκατομμυριούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν σημαντικά ποσά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο. Μια έρευνα του Business Insider, βασισμένη σε ομοσπονδιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη προσφερθεί σε δωρεές περίπου 849 εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ των χορηγών συγκαταλέγονται ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως, όπως ο Έλον Μασκ, ο Τζιμ Γουόλτον και ο Τζεφ Γιας.

Το συνολικό ποσό και οι βασικοί χορηγοί

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του Business Insider, η οποία βασίστηκε σε ομοσπονδιακά στοιχεία που αφορούν τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, το συνολικό ποσό των δωρεών έχει ήδη φτάσει τα 849 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα σημαντικά κονδύλια προέρχονται από δισεκατομμυριούχους και εκατομμυριούχους, οι οποίοι επιδιώκουν να επηρεάσουν την ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου.

Ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει, περιλαμβάνονται ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, ο κληρονόμος της Walmart, Τζιμ Γουόλτον, καθώς και ο επενδυτής της Wall Street, Τζεφ Γιας.

Η οικογένεια Σόρος στην κορυφή των δωρητών

Ο Τζορτζ Σόρος αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους μεγαλύτερους μεγαλοδωρητές στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, η οικογένεια Σόρος βρίσκεται στην κορυφή των δωρητών.

Συνυπολογίζοντας τις δωρεές του ίδιου του Τζορτζ Σόρος, των γιων του Άλεξ και Τζόναθαν, καθώς και των οργανισμών που συνδέονται με την οικογένεια, το συνολικό ποσό που έχει προσφερθεί μέχρι στιγμής ξεπερνά τα 103,3 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συνεισφορές του Τζορτζ Σόρος και των συνδεδεμένων οργανισμών

Η εταιρεία Geosor, η οποία ανήκει στον Τζορτζ Σόρος, έχει δωρίσει 62 εκατομμύρια δολάρια στην Democracy PAC. Πρόκειται για μια συμμαχική super PAC, την οποία ο Σόρος χρησιμοποιεί ως κεντρικό φορέα για τη διοχέτευση των δωρεών του.

Επιπλέον, το Fund for Democracy, ένας ακόμα οργανισμός που συνδέεται με την οικογένεια Σόρος, έχει προσθέσει άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια στην Democracy PAC. Ο ίδιος ο Τζορτζ Σόρος έχει δωρίσει απευθείας σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια στην Democratic Senatorial Campaign Committee και την Democratic Congressional Campaign Committee, τους δύο βασικούς εθνικούς μηχανισμούς του Δημοκρατικού Κόμματος για τις εκλογές του Κογκρέσου. Η περιουσία του Τζορτζ Σόρος εκτιμάται στα 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι δωρεές των γιων Σόρος

Οι γιοι του Τζορτζ Σόρος, Άλεξ και Τζόναθαν, έχουν επίσης συνεισφέρει σημαντικά ποσά. Ο Άλεξ Σόρος, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του Open Society Foundation το 2023, έχει δωρίσει απευθείας περίπου 125.000 δολάρια μέχρι στιγμής.

Ο μεγαλύτερος αποδέκτης των δωρεών του Άλεξ Σόρος είναι μια κοινή επιτροπή συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία τελεί υπό την ηγεσία του γερουσιαστή Ραφαέλ Γουόρνοκ, Δημοκρατικού από την Τζόρτζια. Ο Τζόναθαν Σόρος, από την πλευρά του, έχει δωρίσει απευθείας περισσότερα από 325.000 δολάρια, με μεγαλύτερους αποδέκτες τα πολιτειακά Δημοκρατικά Κόμματα της Αλάσκας και της Αϊόβα.

Η συνεισφορά του Τζεφ Γιας

Στους κορυφαίους δωρητές συγκαταλέγεται και ο βετεράνος της Wall Street, Τζεφ Γιας. Ο Γιας, ο οποίος έχει περιγράψει τον εαυτό του ως ελευθεριακό, έχει δωρίσει περίπου 92,6 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική κούρσα των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis