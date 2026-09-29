Θολό τοπίο για το καλώδιο Κύπρου, ταξίδια VIP και «πάγος» σε κυβερνητικά στελέχη

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, καθώς διάφορα μέτωπα ανοίγουν και προβλήματα καθίστανται όλο και πιο σύνθετα. Εν μέσω αυτής της κατάστασης, υποθέσεις «δικαστικού» ενδιαφέροντος παραμένουν στην επικαιρότητα, ενώ επιχειρηματικά συμφέροντα, μάλιστα φιλοκυβερνητικά, βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Η προεκλογική περίοδος έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις ή χαλάρωση.

Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και οι «διορθώσεις»

Σχετικά με το καλώδιο που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, το υπουργείο Εξωτερικών παρέχει ατύπως, μέσω πληροφοριών, μπερδεμένα στοιχεία. Αναφέρεται ότι εξετάζεται η διόρθωση της πορείας του καλωδίου, προκειμένου να παρακαμφθεί το θαλάσσιο πάρκο που έχει δημιουργήσει η Τουρκία. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι να αποφευχθεί μια εκ νέου αντίδραση από την Άγκυρα.

Ωστόσο, η υπόθεση του καλωδίου αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και μήνες, με την πορεία του να αλλάζει συνεχώς. Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς εννοείται αυτή η «διόρθωση» από το υπουργείο Εξωτερικών, ούτε ποια είναι η ακριβής θέση του Γιώργου Γεραπετρίτη επί του θέματος. Σε αντίθεση με τις πληροφορίες περί ανασχεδιασμού, ο Παύλος Μαρινάκης έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένας ανασχεδιασμός και ότι το έργο θα υλοποιηθεί όπως ακριβώς έχει ανακοινωθεί αρχικά.

Ταξίδια VIP και η περίπτωση της γραμματέως Κρήτης

Ενώ προηγούμενο δημοσίευμα αναφερόταν σε έναν Περιφερειάρχη που ταξίδευε με «business class», προέκυψε μια νέα περίπτωση που αφορά πολυτελή ταξίδια. Η Μαρία Κοζυράκη, η οποία κατέχει τη θέση της γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, φέρεται να οργάνωσε μια ολόκληρη κουστωδία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Αυτή η αποκάλυψη χαρακτηρίζεται ως «παρανυχίδα» σε σχέση με άλλα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα.

Παράλληλα, υπάρχει η πληροφορία ότι το Μέγαρο Μαξίμου διερευνά την υπόθεση του Περιφερειάρχη που ταξιδεύει ως VIP, με την αναζήτηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Πέρα από τους αιρετούς, οι οποίοι αποτελούν μια κατηγορία, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις περιπτώσεις διορισμένων στελεχών, όπως είναι η κυρία Κοζυράκη.

Ο ρόλος του υπουργού Εσωτερικών

Στην περίπτωση των διορισμένων στελεχών, όπως η Μαρία Κοζυράκη της Κρήτης, την ευθύνη φέρει ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος. Υπογραμμίζεται η ανάγκη να επιδείξει αυστηρότητα και να «σφίξει τα λουριά» σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επιτρέψει να θεωρούνται φυσιολογικές τέτοιες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικό κόστος.

Η διαχείριση αυτών των ζητημάτων είναι κρίσιμη, καθώς η εικόνα των διορισμένων στελεχών αντικατοπτρίζει εν μέρει την κυβερνητική πολιτική. Η ανάγκη για διαφάνεια και ορθή διαχείριση των δημόσιων πόρων και θέσεων τονίζεται, ειδικά σε μια περίοδο όπου η προσοχή του κοινού είναι αυξημένη.

Ο «πάγος» του Μαξίμου σε βουλευτές και υπουργούς

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει επιβάλει «πάγο» σε βουλευτές και έχει δώσει σαφείς οδηγίες σε υπουργούς και στελέχη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δηλώσεις τους. Η οδηγία αφορά τόσο τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται στον κόσμο, όσο και το περιεχόμενο των δηλώσεων τους, ακόμα και όταν αυτές απευθύνονται στην αντιπολίτευση.

Αυτή η κίνηση έρχεται ως απάντηση στην ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων άτοπων έως και προκλητικών δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποτρέψει περαιτέρω πολιτικό κόστος που μπορεί να προκύψει από ανεξέλεγκτες τοποθετήσεις στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό αέρα.

Κρούσματα «άτοπων» δηλώσεων

Συγκεκριμένα, έχουν πληθύνει τα περιστατικά τέτοιων συμπεριφορών και δηλώσεων που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Μεταξύ των στελεχών που αναφέρονται σε σχέση με αυτές τις δηλώσεις περιλαμβάνονται ο Θεοχάρης, ο Κουλκουδίνας και η Αλεξοπούλου. Η συσσώρευση αυτών των κρουσμάτων έχει σημάνει συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί να θέσει όρια και να διασφαλίσει μια πιο προσεκτική επικοινωνιακή στρατηγική.

Η οδηγία για προσοχή στις δηλώσεις αποσκοπεί στη διατήρηση της συνοχής και της σοβαρότητας του κυβερνητικού έργου, ειδικά σε μια περίοδο που η πολιτική ατζέντα είναι φορτωμένη και η δημόσια συζήτηση έντονη. Η ανάγκη για μετρημένο λόγο και αποφυγή δηλώσεων που μπορούν να παρερμηνευθούν ή να προκαλέσουν αντιδράσεις θεωρείται επιτακτική.

Με πληροφορίες από: Topontiki