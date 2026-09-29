Η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλεί τους κανόνες Μπάιντεν για το Title IX στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην ανάκληση των κανόνων που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν για την εφαρμογή του Title IX στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εκπαίδευση. Οι αλλαγές επηρεάζουν τόσο την προστασία που είχε επεκταθεί σε τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές, όσο και τις διαδικασίες με τις οποίες τα σχολεία εξετάζουν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση.

Η ανάκληση των κανόνων και οι επιπτώσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακάλεσε την ευρύτερη ερμηνεία του Title IX, η οποία είχε υιοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν. Αυτή η ερμηνεία παρείχε προστασία σε τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές και καθόριζε τον τρόπο διαχείρισης καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, η ανάκληση αυτή επαναφέρει την εφαρμογή του νόμου σε συμφωνία με σχετικές δικαστικές αποφάσεις και την πρόθεση του Κογκρέσου. Ωστόσο, οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων και θυμάτων σεξουαλικής βίας εκφράζουν την άποψη ότι η αλλαγή αυτή περιορίζει τις εγγυήσεις προστασίας για μαθητές που καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων, παρενόχλησης ή κακοποίησης.

Τι προβλέπει ο νόμος Title IX

Το Title IX αποτελεί ομοσπονδιακό νόμο που θεσπίστηκε το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο νόμος αυτός απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου σε όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Αρχικά, η νομοθεσία δημιουργήθηκε κυρίως για να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στον τομέα της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Με την πάροδο του χρόνου, η εφαρμογή της επεκτάθηκε για να καλύψει και άλλα ζητήματα, όπως η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική κακοποίηση εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, ένα κεντρικό σημείο πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης αφορά το ερώτημα αν η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου περιλαμβάνει και περιπτώσεις που συνδέονται με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η προσέγγιση της κυβέρνησης Μπάιντεν

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε υιοθετήσει μια ευρύτερη ερμηνεία του Title IX. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου περιλάμβανε ρητά και την προστασία των τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών.

Με βάση αυτή την ερμηνεία, ένα σχολείο μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβίαζε την ομοσπονδιακή νομοθεσία εάν δεν αντιμετώπιζε αποτελεσματικά περιστατικά διακρίσεων που σχετίζονταν με την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός μαθητή.

Αλλαγές στη διαχείριση καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης

Οι κανόνες που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Μπάιντεν επηρέαζαν επίσης τον τρόπο διαχείρισης των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, διεύρυναν τις περιπτώσεις στις οποίες ένα σχολείο είχε την υποχρέωση να διεξαγάγει έρευνα για τέτοια περιστατικά.

Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί επέκτειναν την υποχρέωση διερεύνησης και σε περιστατικά που καταγράφονταν στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, ακόμη και αν αυτές λάμβαναν χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του σχολείου. Τέλος, επέτρεπαν την αξιολόγηση μιας υπόθεσης με βάση το κριτήριο της «υπεροχής των αποδείξεων», δηλαδή κατά πόσο ήταν πιθανότερο ένα περιστατικό να έχει συμβεί παρά να μην έχει συμβεί.

Με πληροφορίες από: Enikos