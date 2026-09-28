Κόντρα Κεραμέως και ΠΑΣΟΚ για το επίδομα ανεργίας: «Λήξαν το θέμα, καμία περικοπή» – «Προσωπική θέση του Μαρινάκη»

Οριστικό τέλος στα σενάρια που αφορούν ενδεχόμενη περικοπή ή χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας επιχείρησε να βάλει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε ως «προσωπική θέση» του Παύλου Μαρινάκη την πρόταση για περιορισμό του χρόνου καταβολής του βοηθήματος.

Η Νίκη Κεραμέως επέμεινε ότι η κυβερνητική γραμμή για το επίδομα ανεργίας δεν έχει μεταβληθεί, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί «κρυφής ατζέντας» στα εργασιακά. Το ζήτημα αυτό είχε προκύψει μετά από δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η κυβερνητική θέση για το επίδομα ανεργίας

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν κατηγορηματική ως προς το ενδεχόμενο αλλαγής του ισχύοντος πλαισίου. Επισήμανε ότι δεν τίθεται ζήτημα ούτε περικοπής ούτε χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το θέμα είναι λήξαν. Πρόκειται περί προσωπικής θέσης του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αλλάζει σε τίποτα η θέση του αρμόδιου υπουργείου και της κυβέρνησης».

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε από το βήμα της Ολομέλειας ότι «το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό». Εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται για την περίπτωση που μένουν άνεργοι και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση. Προς επίρρωση της θέσης της κυβέρνησης, η υπουργός παρέπεμψε και στην πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο ΕΡΤnews, όπου είχε αποκλείσει την κατάργηση του επιδόματος, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να κοπεί.

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ και οι αντιδράσεις

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές Παύλος Χρηστίδης και Γιώργος Νικητιάδης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «κρυφή ατζέντα σχετικά με το επίδομα ανεργίας». Ο Παύλος Χρηστίδης επέμεινε στην κριτική του, κάνοντας λόγο για «Βαβέλ» κυβερνητικών δηλώσεων και ζητώντας σαφή τοποθέτηση. Σχολίασε επίσης ότι «είναι πρωτοφανές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη».

Ο κ. Χρηστίδης έκανε λόγο «για αντίληψη στελεχών της ΝΔ που είναι εντελώς εκτός της πραγματικότητας από τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες και οι εργαζόμενοι». Ο κ. Νικητιάδης ήταν επίσης έντονα επικριτικός για τις πολιτικές της κυβέρνησης στο θέμα της απασχόλησης και της ανεργίας, εστιάζοντας κυρίως «στις σκληρές και βάρβαρες συνθήκες που βιώνουν οι» εργαζόμενοι.

Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, η υπουργός Νίκη Κεραμέως πέρασε στην αντεπίθεση, επικαλούμενη τα στοιχεία για την αγορά εργασίας. Υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας. «Παραλάβαμε ανεργία 17,9% και σήμερα είναι η ανεργία στο 7,9%. 600.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν. Αυτό δεν έγινε από μόνο του, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, το ποσοστό απασχόλησης έχει ανέλθει στο 72,2%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στη χώρα. Η υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κ. Κεραμέως ανταπάντησε στον κ. Χρηστίδη ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι προϊόν ενός συνεκτικού σχεδίου και στοχευμένης αποτελεσματικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Η μεταρρύθμιση και ο στόχος της κυβέρνησης

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε «δομική μεταρρύθμιση του επιδόματος ανεργίας», η οποία, όπως σημείωσε, είχε ψηφιστεί και από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας.

Το μήνυμα της υπουργού ήταν σαφές: «Θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων και όχι ανέργων». Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως, σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης, που εφαρμόζεται μέσα από τις πολιτικές της, είναι ο άνεργος να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του και να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis