Ερντογάν και Γκιουλέρ: Η Ναυμαχία της Πρέβεζας μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη

Σε δηλώσεις με έντονο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό προχώρησαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Αφορμή στάθηκε η 488η επέτειος από τη Ναυμαχία της Πρέβεζας και η Ημέρα του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας. Και οι δύο αξιωματούχοι επανέφεραν τη διατύπωση περί «τουρκικής λίμνης» για τη Μεσόγειο, συνδέοντας το ιστορικό γεγονός με την τρέχουσα ναυτική ισχύ και τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Άγκυρας.

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για την επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και την Ημέρα του Ναυτικού. Στο μήνυμά του, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στη νίκη του οθωμανικού στόλου υπό τον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας υπογράμμισε τη σημασία της επετείου για την τουρκική ναυτική ισχύ, σημειώνοντας ότι με τη νίκη τους, ο Μπαρμπαρόσα και οι ναύτες του «μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη». Αυτή η διατύπωση ξεχωρίζει σε μια ανάρτηση με σαφείς αναφορές στην τουρκική ναυτική ισχύ και την ιστορική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκλεισε το μήνυμά του απευθυνόμενος στους άνδρες και τις γυναίκες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, ευχόμενος επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, γίνεται αναφορά στους «ήρωες ναυτικούς» της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η αναφορά στον Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά

Στο μήνυμά του, ο Τούρκος πρόεδρος μνημόνευσε με ευγνωμοσύνη τον ναύαρχο Μπαρμπαρόσα Χαϊρεντίν Πασά και τους ναύτες του. Τους απέδωσε την ιστορική αναφορά για τη μετατροπή της Μεσογείου σε «τουρκική λίμνη», τονίζοντας τον ρόλο τους στην εδραίωση της οθωμανικής ναυτικής υπεροχής.

Η συγκεκριμένη φράση, «μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη», χρησιμοποιήθηκε από τον Ερντογάν για να τιμήσει τη νίκη του οθωμανικού στόλου. Η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου στην πλατφόρμα Χ, όπου και υπογράμμισε τη σημασία της επετείου, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφορών στην τουρκική ναυτική ισχύ και την ιστορική της συνέχεια.

Οι τοποθετήσεις του υπουργού Άμυνας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος είχε κάνει δηλώσεις λίγες ημέρες νωρίτερα. Οι τοποθετήσεις του Γκιουλέρ πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων, ναύαρχο Ερτζιουμέντ Τατλίογλου.

Ο υπουργός Άμυνας συνέδεσε την ιστορική παρακαταθήκη της Ναυμαχίας της Πρέβεζας με την κατάκτηση της Κύπρου, το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και την τρέχουσα ναυτική δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η σύνδεση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η τουρκική ηγεσία στο ιστορικό αυτό γεγονός για τις σύγχρονες γεωπολιτικές της επιδιώξεις.

Η σημασία της Ναυμαχίας της Πρέβεζας για την Άγκυρα

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ χαρακτήρισε τη Ναυμαχία της Πρέβεζας, η οποία έλαβε χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου 1538, ως ένα σημείο καμπής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ναυμαχία αυτή απέδειξε την υπεροχή της τουρκικής ναυτικής ισχύος απέναντι στον «στόλο των Σταυροφόρων».

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η τουρκική σημαία κυμάτιζε επί αιώνες κατά την κατάκτηση της Κύπρου και τις ναυτικές αναμετρήσεις στη Μεσόγειο. Τόνισε πως το ίδιο πνεύμα αναβιώνει σήμερα, συνδέοντας την παρακαταθήκη της Πρέβεζας με το όραμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του «Τουρκικού Αιώνα».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos