Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσιάζει τη νέα πρόταση για προσιτή στέγη μέσω της περιουσίας του ΕΦΚΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δημοσίευσε το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του με τίτλο «Το σπίτι σου», εστιάζοντας στην πρόταση για προσιτή στέγη. Η αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νατάσα Γκαρά, παρουσιάζει τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ. Στόχος είναι η κατασκευή κατοικιών με χαμηλό ενοίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές, απαντώντας στο υψηλό κόστος της στέγασης που, όπως αναφέρεται, εξαντλεί τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Η συνέχεια της καμπάνιας για την περιουσία του ΕΦΚΑ

Η νέα αυτή πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έρχεται σε συνέχεια του πρώτου βίντεο της καμπάνιας, το οποίο είχε παρουσιαστεί από τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου. Το αρχικό βίντεο είχε αναδείξει τη σημασία της περιουσίας του ΕΦΚΑ και τις δυνατότητες αξιοποίησής της προς όφελος της κοινωνίας.

Με το δεύτερο βίντεο, το κόμμα επιδιώκει να εξειδικεύσει περαιτέρω την πρότασή του, δίνοντας έμφαση στο κρίσιμο ζήτημα της στέγης. Η Νατάσα Γκαρά αναλαμβάνει να παρουσιάσει τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης, εξηγώντας πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένα σχέδιο για προσιτή κατοικία.

Η πρόταση για την κατασκευή κατοικιών

Στο επίκεντρο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει ο ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει την κατασκευή κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με προσιτό ενοίκιο.

Οι κύριοι ωφελούμενοι αυτής της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρεται, θα είναι τα νέα ζευγάρια και οι φοιτητές. Μέσω αυτής της δράσης, το κόμμα στοχεύει να προσφέρει μια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της εύρεσης οικονομικά προσιτής στέγης για αυτές τις κοινωνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα μεγέθη και οικονομικά οφέλη

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, με τον ΕΦΚΑ να αναλαμβάνει την κατασκευή ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων κατοικίας σε ετήσια βάση. Οι κατοικίες αυτές θα διατίθενται προς ενοικίαση με κόστος πέντε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζεται ως μια σημαντική εναλλακτική στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ ένα παλιό τριάρι μπορεί να κοστίζει 800 ευρώ μηνιαίως, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επέτρεπε την ενοικίαση ενός καινούριου σπιτιού με 350 ευρώ τον μήνα. Αυτό το παράδειγμα αναδεικνύει τη διαφορά στο κόστος που θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Η κριτική στα κυβερνητικά προγράμματα και το δικαίωμα στη στέγη

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί έντονη κριτική στα κυβερνητικά προγράμματα «Σπίτι μου 1», «Σπίτι μου 2» και «Σπίτι μου 3». Το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτά τα προγράμματα δεν καλύπτουν τις ανάγκες χιλιάδων νέων, οι οποίοι παραμένουν εκτός των ωφελούμενων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το υψηλό κόστος της κατοικίας συνεχίζει να επιβαρύνει δυσανάλογα τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η στέγη δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια. Το κόμμα τονίζει ότι είναι απαράδεκτο η νέα γενιά να οδηγείται σε έναν νέο κύκλο υπερχρέωσης, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή της και να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφής: «Η στέγη είναι δικαίωμα. Για να στεγάσεις τα όνειρά σου, όχι για να γίνεις η επόμενη γενιά των κόκκινων δανείων». Με αυτή τη δήλωση, το κόμμα υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης, θέτοντας το δικαίωμα στην προσιτή κατοικία ως κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki