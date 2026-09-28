Αλέξης Τσίπρας: Επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου και χαμένες ευκαιρίες στην Ελλάδα

Η ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα, μαζί με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις, αποτέλεσαν το κύριο θέμα της συνέντευξης του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, στο γαλλικό περιοδικό "Marianne". Ο πρώην πρωθυπουργός εστίασε στην κατάσταση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, κάνοντας σύγκριση με το 2019, και ανέλυσε τις οικονομικές ανισότητες που έχουν διευρυνθεί. Παράλληλα, έκανε λόγο για χαμένες ευκαιρίες και παρουσίασε τις προτάσεις της Συμπαράταξης για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Η επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα είχε μόλις εξέλθει από τα μνημόνια. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι σήμερα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, με τις ανισότητες να έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις τελευταίες θέσεις σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών κατατάξεων που αφορούν το βιοτικό επίπεδο.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τόνισε πως ένας μέσος Έλληνας είναι αναγκασμένος να κάνει δύο δουλειές ή να εργάζεται δώδεκα ώρες την ημέρα, προκειμένου να καταφέρει να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Αυτή η κατάσταση, όπως ανέφερε, θυμίζει την επιβολή ενός νέου μνημονίου στον ελληνικό λαό από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αριθμητικά στοιχεία και κόστος ζωής

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για να αναδείξει την επιδείνωση. Το 2019, ο μέσος ελληνικός μισθός ήταν κατά 83% υψηλότερος από τον βουλγαρικό, ενώ σήμερα είναι υψηλότερος μόλις κατά 17%. Επιπλέον, το 2019 δεν δαπανούσαμε το 40% του εισοδήματος για το ενοίκιο, ένα ποσοστό που έχει αυξηθεί.

Το κόστος ζωής χαρακτηρίστηκε τρομακτικό και επιδεινώνεται, όπως είπε, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των καρτέλ που κυριαρχούν σχεδόν σε ολόκληρη την οικονομία. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι αντίστοιχες, αν όχι υψηλότερες, από τις τιμές στη Γαλλία. Η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης. Ο Αλ. Τσίπρας συνόψισε την κατάσταση λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει «βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας».

Οι χαμένες ευκαιρίες για την Ελλάδα

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά στις χαμένες ευκαιρίες για την Ελλάδα. Ως ένα παράδειγμα αυτών των χαμένων ευκαιριών ανέφερε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες για να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν συνέβη.

Προτάσεις για την ανασυγκρότηση της οικονομίας

Στο σκέλος των προτάσεων της Συμπαράταξης, ο Αλ. Τσίπρας παρέπεμψε στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που εκφωνήθηκε από τη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο αυτό συνοψίζεται στο σύνθημα: «Παράγουμε περισσότερα, αναδιανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το σχέδιο είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί μια νέα κρίση.

Το σχέδιο, όπως ανέφερε, χαράζει μια προοπτική δίκαιης ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για μια βιώσιμη οικονομία που θα ωφελεί κάθε νοικοκυριό. Κατά την άποψή του, αντί να αναπτύσσονται αποκλειστικά ο τουρισμός και τα ακίνητα, τομείς που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις οικονομικές διακυμάνσεις, η χώρα πρέπει να επενδύσει σε τομείς όπου διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την ποιοτική αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανία, όπως η μεταποίηση και η φαρμακοβιομηχανία, καθώς και την καινοτομία. Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα διαθέτει πραγματικό ανθρώπινο κεφάλαιο για να το επιτύχει αυτό.

Με πληροφορίες από: News.gr