Ο Χάρης Θεοχάρης διευκρίνισε τη δήλωσή του για τα «κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωσή του περί «κομμάτων που εκπροσωπούν τον κακομοίρη», χαρακτηρίζοντάς την «λανθασμένη φράση». Η αρχική του τοποθέτηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με τον ίδιο να προσπαθεί να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο των λεγομένων του.

Η αρχική τοποθέτηση και οι αντιδράσεις

Η επίμαχη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, σχετικά με τα «κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη», είχε γίνει κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Action24. Εκεί, ο υφυπουργός είχε αναφερθεί στην εικόνα της χώρας και στην πολιτική αντιπαράθεση.

Η συγκεκριμένη διατύπωση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις, οδηγώντας τον υφυπουργό στην ανάγκη να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις για το νόημα της αρχικής του τοποθέτησης.

Οι διευκρινίσεις στον Alpha 98,9

Μιλώντας τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9, ο Χάρης Θεοχάρης αναγνώρισε ότι η φράση που χρησιμοποίησε ήταν λανθασμένη. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ εξέφρασα μια λανθασμένη φράση».

Σκοπός της παρέμβασής του ήταν να διευκρινίσει ότι η αναφορά του δεν απευθυνόταν σε πολίτες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, η αντιπολίτευση περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα.

Το πραγματικό περιεχόμενο της αναφοράς

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι αυτό που επιχείρησε να περιγράψει ήταν η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε μια Ελλάδα η οποία, όπως ανέφερε, «δυσκολεύεται, προσπαθεί, αλλά πετυχαίνει». Πρόσθεσε ότι αναφερόταν στο γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης «μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, ότι είναι στη δεκαετία του 1960-1970».

Αντιθέτως, ο ίδιος υποστήριξε ότι υπάρχει μια Ελλάδα που «δυσκολεύεται, προσπαθεί, αλλά πετυχαίνει, εξάγει, έχει εργαζόμενους που βλέπουν αυξήσεις». Διευκρίνισε πως αυτό που ήθελε να διατυπώσει αφορούσε «τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, κακόμοιρη και φοβική, που θεωρώ ότι δεν ζούμε σε τέτοια χώρα».

Διάκριση μεταξύ κομμάτων και πολιτών

Ο Χάρης Θεοχάρης ξεκαθάρισε πως η αναφορά του «σε καμία περίπτωση δεν είναι κακομοίρηδες αυτοί που διαμαρτύρονται». Τόνισε ότι η κριτική του στρεφόταν προς τα κόμματα που «θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και είναι ο μέσος όρος, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων».

Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να διαχωρίσει την κριτική του προς την πολιτική ρητορική της αντιπολίτευσης από τους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους.

Προϋποθέσεις για στοχευμένα μέτρα

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, η σωστή αποτύπωση του αριθμού και των αναγκών των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποτελεσματικών και στοχευμένων μέτρων. Όπως ανέφερε, «αν δεν αναγνωρίσεις το μέγεθός της και τις ανάγκες, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη στηρίξεις».

Πρόσθεσε επίσης ότι, σε αντίθετη περίπτωση, η πολιτική οδηγείται σε «οριζόντια μέτρα που έχουν μειωμένη ισχύ», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ακριβούς κατανόησης των προβλημάτων για την εφαρμογή κατάλληλων λύσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit