Δημοσκόπηση στη Γαλλία: Λε Πεν και Μελανσόν προηγούνται για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

Το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία ξεκαθαρίζει ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης χρονιάς, καθώς μια νέα δημοσκόπηση προβλέπει την επικράτηση της υποψήφιας της ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν, και του ακροαριστερού διεκδικητή της προεδρίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, στον δεύτερο γύρο. Η έρευνα, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, εξετάζει πέντε διαφορετικά σενάρια και σε όλα οδηγεί σε αυτή την αναμέτρηση των δύο υποψηφίων. Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Απρίλιο και τον Μάιο, με τους κεντρώους υποψηφίους να εμφανίζονται να χάνουν έδαφος σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης

Η πρόσφατη δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Toluna Harris Interactive, υποδεικνύει ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια αναμέτρηση μεταξύ των πολιτικών άκρων. Αυτή η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την αύξηση των τιμών, την επιβράδυνση της οικονομίας και την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια. Οι συνθήκες αυτές φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος, οδηγώντας σε μια πιθανή πόλωση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Μαρίν Λε Πεν, η οποία ηγείται του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), εμφανίζεται να συγκεντρώνει ποσοστό μεταξύ 35% και 36% στον πρώτο γύρο των εκλογών. Το ποσοστό αυτό καταγράφει άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, όπου η Λε Πεν είχε συγκεντρώσει 33%. Η ανοδική της πορεία δείχνει μια ενίσχυση της θέσης της στην προτίμηση των ψηφοφόρων.

Η αναμέτρηση Λε Πεν – Μελανσόν

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, αναδεικνύεται ως ο πιθανός αντίπαλος της Μαρίν Λε Πεν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Η δημοσκόπηση του Toluna Harris Interactive δείχνει ότι ο Μελανσόν κερδίζει ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 17% και 18% στον πρώτο γύρο. Αυτό το εύρος ποσοστών τον τοποθετεί σταθερά στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας, βάσει των σεναρίων, την παρουσία του στην τελική αναμέτρηση.

Η έρευνα αυτή διεξήχθη συγκεκριμένα από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, παρέχοντας μια πρόσφατη εικόνα των πολιτικών τάσεων. Η ανάθεση της δημοσκόπησης έγινε από τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό M6 και τον όμιλο μέσων ενημέρωσης RTL, ο οποίος έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία κάλυψη και το ενδιαφέρον για τις επερχόμενες εκλογές.

Η θέση των κεντρώων υποψηφίων

Αντίθετα με την ανοδική πορεία των υποψηφίων από τα άκρα του πολιτικού φάσματος, ο κεντρώος υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ φαίνεται να συγκεντρώνει χαμηλότερα ποσοστά. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Φιλίπ κερδίζει από 13% έως 16% στον πρώτο γύρο των εκλογών. Τα ποσοστά αυτά τον φέρνουν αρκετά πίσω από τους δύο πρώτους.

Αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δεν είναι επαρκές για να του επιτρέψει να προκριθεί στον δεύτερο γύρο της προεδρικής αναμέτρησης. Η τάση αυτή υπογραμμίζει την ενδεχόμενη δυσκολία των κεντρώων δυνάμεων να διεκδικήσουν την προεδρία στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία, όπου οι ψηφοφόροι στρέφονται προς πιο ακραίες επιλογές.

Προβλέψεις για τον δεύτερο γύρο

Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης επεκτείνονται και στον δεύτερο γύρο των εκλογών, όπου η Μαρίν Λε Πεν εμφανίζεται να επικρατεί και στα δύο εξεταζόμενα σενάρια. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση αναμέτρησης με τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, η Λε Πεν θα κέρδιζε το 69% των ψήφων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει μια σαφή υπεροχή της ακροδεξιάς υποψήφιας έναντι του ακροαριστερού αντιπάλου της.

Επιπλέον, η Μαρίν Λε Πεν φαίνεται να νικά και τον Εντουάρ Φιλίπ στον δεύτερο γύρο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού θα συγκέντρωνε το 57% των ψήφων. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν την ισχυρή της θέση στις προβλέψεις για την τελική αναμέτρηση, ανεξαρτήτως του αντιπάλου της.

Με πληροφορίες από: Topontiki