Μαρινάκης: Δεν τέθηκε ζήτημα απειλής της κυβέρνησης, έρχονται ανακοινώσεις για καύσιμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόσο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αφορά την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όσο και για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ο κ. Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Επίσης, αναφέρθηκε στις προτάσεις για νέα μέτρα απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, καθώς και στα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα στήριξης των πολιτών.

Δημοσιονομική υπευθυνότητα και αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «πλήρωσε ακριβά το παιχνίδι να δίνονται χρήματα δανεικά», μια πολιτική που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για πρόσθετες παρεμβάσεις, δηλώνοντας ότι εάν είχαν ακολουθηθεί αυτές οι εισηγήσεις, «σήμερα δεν θα είχαμε ούτε σεντ για τους πολίτες». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι».

Επικείμενες ανακοινώσεις και μόνιμα μέτρα στήριξης

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον χρόνο που έχει προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης αναμένονται στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα. Αυτά τα μέτρα αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον, περιλαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκνους και πολύτεκνους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Αναφορικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσιεύματα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και ούτε θα γινόταν ανεκτό». Το δημοσίευμα της WSJ αναφερόταν σε όσα ειπώθηκαν σε δείπνο στο οποίο συμμετείχε και ο Σταύρος Παπασταύρου, με τον κ. Μαρινάκη να διαψεύδει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο απειλής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι «πιο σταθερές και πιο στενές από ποτέ». Χαρακτήρισε τη σχέση αυτή ως στρατηγική, με βάθος, που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η ExxonMobil και η Chevron πραγματοποιούν επενδύσεις μαζί με ελληνικές εταιρείες. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η γεώτρηση στο Ιόνιο πραγματοποιείται για πρώτη φορά έπειτα από 50 χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα εργάζεται για τη γεωπολιτική της θέση στον τομέα της ενέργειας.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki