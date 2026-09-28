Προτάσεις ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ακρίβεια στα καύσιμα και τη νησιωτικότητα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και τη στήριξη της νησιωτικότητας. Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (28/9) στο Mega, ο κ. Τσουκαλάς πρότεινε την επιστροφή των αυξημένων εσόδων ΦΠΑ από την ακρίβεια στα καύσιμα ως προσωρινή ελάφρυνση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ενίσχυση της νησιωτικότητας.

Προτάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης να αναμένει τη ζημιά προτού λάβει μέτρα είναι εσφαλμένη. Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για τις πιθανές παρεμβάσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των καυσίμων.

Ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε την πρόταση του κόμματος, επικαλούμενος το παράδειγμα της Ιταλίας. Σύμφωνα με αυτό, η Ιταλία, έχοντας διαπιστώσει την αύξηση των εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) λόγω της ανόδου των τιμών, προχωρά σε μια πολιτική όπου τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ επιστρέφονται μέσω προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Όπως εξήγησε, αυτή η μέθοδος δεν δημιουργεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό, καθώς ισοσκελίζει τα απροϋπολόγιστα κέρδη από τον ΦΠΑ με την αντίστοιχη μείωση στον ΕΦΚ.

Την πρόταση αυτή είχε διατυπώσει χθες, μέσω ανάρτησής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ έχει επίσης προτείνει μια παρέμβαση στον ΕΦΚ ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για λίγους μήνες, πρόταση που είχε παρουσιαστεί και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε ότι τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν στην ελάφρυνση της κοινωνίας για το επόμενο διάστημα και όχι στην πλήρη κατάργηση του φόρου, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαστρέβλωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ.

Στήριξη της νησιωτικότητας

Παράλληλα με τις προτάσεις για τα καύσιμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε και στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη που αφορά τη στήριξη της νησιωτικότητας. Χαρακτήρισε την πρόταση αυτή ως «πολύ καινοτόμα».

Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, σε περιοχές όπου εφαρμόζεται ΦΠΑ, τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος και του μειωμένου ΦΠΑ θα κατευθύνονται σε έναν ειδικό λογαριασμό. Από αυτόν τον λογαριασμό, τα κεφάλαια θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση πολιτικών που αφορούν άμεσα το εκάστοτε νησί. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν την ενίσχυση υποδομών, την αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της παιδείας, με απώτερο στόχο την ουσιαστική στήριξη της νησιωτικότητας.

Κριτική στην κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσουκαλάς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καταγγέλλοντας «αλαζονεία» και «προκλητικές δηλώσεις» από κυβερνητικά στελέχη. Υποστήριξε ότι «ο πρωθυπουργός, πλέον, μοιάζει εντελώς αποκομμένος από την κοινωνία» και ότι «οι συνεργάτες του τού δίνουν μια στρεβλή εικόνα».

Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε τη δήλωση του κ. Θεοχάρη, ο οποίος φέρεται να είπε ότι το 75% της κοινωνίας που δεν επιθυμεί τη Νέα Δημοκρατία αποτελείται από «μίζερους και κακομοίρηδες», ενώ μόνο οι νεοδημοκράτες χαρακτηρίζονται ως «νοικοκύρηδες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι «η χώρα δεν χρειάζεται "Λουδοβίκο"», αλλά έναν πρωθυπουργό που να αισθάνεται την υποχρέωση να στηρίξει την κοινωνία, και όχι να θεωρεί ότι η κοινωνία και η ιστορία τού χρωτούν. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης εκπροσωπεί έναν «νεοφιλελεύθερο, αυταρχικό ελιτισμό».

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr