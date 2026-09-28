Γεραπετρίτης: Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα

Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM, υπογράμμισε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου, ειδικά από μια χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, η Ελλάδα, κατά λόγον αρμοδιότητας, θα αναλάβει την αδειοδότηση του έργου. Επιπλέον, θα εκδώσει τις αναγκαίες NAVTEX για την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει ηλεκτρικά τις δύο χώρες. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη αυτού του έργου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ό,τι απαιτηθεί από την ελληνική, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή πλευρά θα γίνει για την υλοποίηση της διασύνδεσης. Η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας είναι καθοριστική για την προώθηση του σχεδίου, το οποίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την περιοχή και την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και χρηματοδότηση

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα έργο Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Γαλλία οι συνιδιοκτήτες του, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συμμετέχει εν μέρει στη χρηματοδότησή του.

Το έργο αυτό έχει ως βασικό στόχο να άρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου. Εξ ορισμού, η υλοποίησή του ενισχύει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς και τη διασυνδεσιμότητα της αγοράς αυτής, συμβάλλοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες της ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών ήταν σαφής ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει τέτοια έργα. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αυτού του τύπου είναι ελεύθερες και δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζονται από καμία χώρα. Αυτή η αρχή αποτελεί θεμελιώδη κανόνα για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου, ειδικά από μια χώρα που φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή μέλος της ΕΕ. Υπογράμμισε την αυτονόητη εφαρμογή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου, καθιστώντας σαφές ότι εκπτώσεις σε αυτούς τους κανόνες δεν είναι νοητές.

Σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και διπλωματία

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η θέση της Ελλάδας είναι πάγια, σταθερή και διατηρεί τις εθνικές μας θέσεις. Η ελληνική πλευρά είναι υπέρ της διπλωματίας και του παραγωγικού διαλόγου, μια προσέγγιση που οδήγησε στη συμφωνία του 2023 για την έναρξη μιας νέας μορφής δομημένου διαλόγου.

Αυτός ο διάλογος βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, με χρονοδιαγράμματα, λογοδοσία και ευθύνη. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι την τελευταία τριετία, παρά τις εντάσεις που προκύπτουν από τη μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δεν υπήρξαν μείζονες κρίσεις στο πεδίο.

Δίαυλοι επικοινωνίας και σεβασμός του δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την επιμονή της Ελλάδας στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Για να συμβεί αυτό, πρόσθεσε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Αυτοί οι κανόνες δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέστησε σαφές ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά και ότι οι εθνικές θέσεις της Ελλάδας θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Αναγνώρισε την Τουρκία ως μια ισχυρή χώρα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Με πληροφορίες από: News.gr