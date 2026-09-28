Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων προτείνει 15ετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων για το Πολεμικό Ναυτικό

Ένα δεκαπενταετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων για την Ελλάδα και την Κύπρο εισηγείται η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής και την προώθηση των πλατφορμών για εξαγωγές στο εξωτερικό, ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία των δύο χωρών. Η εισήγηση παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων προτείνει την κατάρτιση ενός 15ετούς προγράμματος που θα αφορά την εγχώρια ναυπήγηση πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Το πρόγραμμα αυτό έχει διπλό στόχο: αφενός την κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και της Κύπρου, αφετέρου τη δημιουργία ισχυρών γραμμών παραγωγής που θα επιτρέψουν την προώθηση των ελληνικών ναυπηγικών προϊόντων για εξαγωγές σε διεθνείς αγορές.

Βασικός πυλώνας της πρότασης είναι η χρηματοδότηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του προγράμματος EDIP. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα των ναυπηγήσεων.

Η παρουσίαση και η αποδοχή της εισήγησης

Η πρόταση για εθνική συμπόρευση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του EDIP Info Day και της Ημέρας Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας – Κύπρου (Defence Industry Day). Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το κύριο μήνυμα της εισήγησης έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους παρευρισκόμενους. Μεταξύ αυτών ήταν Επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Έλληνες και Κύπριοι αξιωματούχοι, καθώς και εκπρόσωποι της αμυντικής βιομηχανίας και των δύο χωρών. Η γενική αποδοχή υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει στην άμεση θεσμοθέτηση και ψήφιση ενός 15ετούς προγράμματος ναυπηγήσεων πλοίων και υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού εντός της χώρας.

Οι δυνατότητες των ελληνικών ναυπηγείων και η συνεργασία

Σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, τα ελληνικά ναυπηγεία διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, καθώς και ένα πλήρες οικοσύστημα υποστήριξης. Όλα αυτά καθιστούν δυνατή την άμεση έναρξη ναυπήγησης πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, τονίζεται η σημασία μιας κοινής πολιτικής προμηθειών με την Κύπρο. Αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή εταιρειών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ενισχύοντας περαιτέρω τις αμυντικές δυνατότητες και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Δηλώσεις και διεθνή παραδείγματα

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), Πάνος Ξενοκώστας, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ότι «Κάθε χώρα που θέλησε να εγκαθιδρύσει βιώσιμη ναυπηγική αμυντική βιομηχανία, το έπραξε με μία και μόνο μέθοδο: με ένα εγκεκριμένο, δεσμευτικό, 15ετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων».

Ως παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων αναφέρθηκαν η Νότια Κορέα και η Τουρκία. Η Νότια Κορέα, στις 12 Ιανουαρίου 1973, με το πρόγραμμα Heavy and Chemical Industry Drive του Προέδρου Park Chung-Hee, όρισε τη ναυπηγική ως έναν από τους έξι εθνικούς στρατηγικούς πυλώνες. Αυτή η κίνηση οδήγησε στη γέννηση της Hyundai Heavy Industries, και αργότερα των Daewoo και Hanwha.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ναυπηγεία της ONEX έχουν ήδη υπογράψει συμφωνία με την Hanwha για τη ναυπήγηση υποβρυχίων, φρεγατών και κορβετών στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή υποστηρίζεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία χορηγεί τις απαραίτητες άδειες για την ενσωμάτωση αμερικανικών οπλικών συστημάτων, τα οποία έχουν αποδείξει την επιχειρησιακή τους αξία στη μάχη (combat proven). Αντίστοιχα, η Τουρκία, στις 26 Ιουλίου 2005, ξεκίνησε την κατασκευή της πρώτης εθνικής κορβέτας MILGEM, της Heybeliada, μεταβαίνοντας από αγοραστής σε εξαγωγέας πολεμικών πλοίων.

Με πληροφορίες από: Enikos