Η παρουσία της Μαρίας Γρατσία μειώνεται, ενώ η «σκιά» της Καρυστιανού αραιώνει

Η πρόσφατη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι θα αποχωρήσει από τη χώρα αν το κόμμα της δεν καταφέρει να εισέλθει στη βουλή, προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Η ενέργεια αυτή εκτιμήθηκε ως αυθόρμητη, πιθανόν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους επικοινωνιακούς της συνεργάτες, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως επικοινωνιακή «πατάτα». Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια αξιοσημείωτη μείωση στην παρουσία της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία, η οποία αρχικά χαρακτηριζόταν ως η «σκιά» και το «alter ego» της προέδρου, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στις εσωτερικές δυναμικές.

Η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού είχε εκφράσει την πρόθεσή της να φύγει από την Ελλάδα, εάν το κόμμα της δεν εξασφαλίσει την είσοδό του στο κοινοβούλιο. Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε άμεσα σχόλια, με ορισμένους να την χαρακτηρίζουν ως «πατάτα» επικοινωνιακού χαρακτήρα, υπονοώντας ότι δεν ήταν η πλέον ενδεδειγμένη κίνηση.

Εικάζεται ότι η δήλωση αυτή έγινε αυθόρμητα, χωρίς να έχει προηγηθεί συμβουλή από τους συνεργάτες της στον τομέα της επικοινωνίας. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στην υπόθεση ότι, αν είχε συμβουλευτεί τους ειδικούς, θα είχε αποφύγει μια τέτοιου μεγέθους δήλωση.

Η μειωμένη παρουσία της Μαρίας Γρατσία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των τελευταίων εξελίξεων είναι η εντυπωσιακή μείωση των εμφανίσεων της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία. Η κυρία Γρατσία, από την αρχή της πορείας της κυρίας Καρυστιανού, ήταν γνωστή ως το «alter ego» και η «σκιά» της προέδρου, διαδραματίζοντας έναν σημαντικό ρόλο.

Η σημαντική αυτή αλλαγή στην παρουσία της κυρίας Γρατσία έχει γίνει αντιληπτή από τους παρατηρητές, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι πλέον πολύ πιο περιορισμένες. Η αρχική στενή της σχέση και ο ρόλος της ως υποστηρικτής της προέδρου φαίνεται να έχουν διαφοροποιηθεί, δημιουργώντας ερωτήματα.

Δυσκολίες στην εύρεση αντικαταστατών

Παράλληλα με τις παραπάνω εξελίξεις, πληροφορίες από το περιβάλλον της «Ελπίδας» αναφέρουν ότι οι προσπάθειες για την εύρεση αντικαταστάτη του Θανάση Αυγερινού έχουν αποβεί άκαρπες. Όποια προσπάθεια έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, είτε ατομικά είτε από ομάδες, δεν έχει φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, οδηγώντας σε αδιέξοδα.

Συγκεκριμένα, άτομα ή ομάδες που αναλαμβάνουν τον ρόλο αυτό, είτε αποχωρούν λίγο αργότερα είτε «εκπαραθυρώνονται», δηλαδή απομακρύνονται από τις θέσεις τους. Αυτή η δυσκολία στην σταθεροποίηση του προσωπικού γύρω από την «Ελπίδα» προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην τρέχουσα κατάσταση, υποδεικνύοντας μια εσωτερική αναταραχή.

Ερμηνείες των δηλώσεων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και τις μειωμένες παρουσίες, εικάζεται ότι η αρχική δήλωση της κυρίας Καρυστιανού περί αποχώρησης από τη χώρα μπορεί να είχε ένα διαφορετικό, βαθύτερο νόημα. Πιθανόν, η πρόεδρος να εννοούσε ότι θα αποχωρούσε και η ίδια, εάν όλοι οι συνεργάτες της αποφάσιζαν να φύγουν από το περιβάλλον της.

Αυτή η ερμηνεία δίνει μια νέα διάσταση στην αρχική δήλωση, συνδέοντάς την με την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον της και τις αποχωρήσεις ή τις μειωμένες παρουσίες σημαντικών προσώπων, όπως αυτή της Μαρίας Γρατσία. Η φράση «αν φύγουν όλοι, θα φύγει κι αυτή» αποκτά έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο νόημα στο πλαίσιο των εσωτερικών διεργασιών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis