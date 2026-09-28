Οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα, καθώς οργανώνει περιοδείες, εκδηλώσεις και συγκροτεί τα ψηφοδέλτιά του ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει στη διάθεσή της μια μεγάλη δεξαμενή από πολίτες και στελέχη που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, με την ηγεσία να καλείται να οριστικοποιήσει τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις λίστες.

Οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους και η στρατηγική

Βασική προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι να διαθέτουν σημαντικό κοινωνικό και επαγγελματικό αποτύπωμα. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, Πέτρος Λάμπρου, έχει δηλώσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν, και μάλιστα με «ψηφοδέλτιο νίκης». Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να επιλέξει πρόσωπα που θα μπορούν να απευθυνθούν σε ευρύτερα ακροατήρια, πέραν της κομματικής βάσης.

Αυτή η προσέγγιση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στα αστικά κέντρα, όπου το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζει υπολείπεται σε σχέση με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Για τον λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος σε αυτές τις περιοχές.

Εστίαση στο λεκανοπέδιο Αττικής και προγραμματισμένες εκδηλώσεις

Το βάρος της προεκλογικής δραστηριότητας αναμένεται να πέσει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάζει συνεχείς επισκέψεις κλιμακίων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Παράλληλα, οργανώνεται μια μεγάλη εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτωβρίου στο Περιστέρι.

Η εκδήλωση αυτή στο Περιστέρι αναμένεται να προσφέρει στην ηγεσία του κόμματος μια πρώτη εικόνα της πορείας και της δυναμικής του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή, καθώς και να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την προεκλογική του εκστρατεία.

Οι νυν βουλευτές και τα νέα πρόσωπα στην Αττική

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, οι νυν βουλευτές θεωρούνται de facto υποψήφιοι. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία βολιδοσκόπησης νέων προσώπων, τα οποία διατηρούν κοινωνικά ερείσματα και εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην εκλογική ενίσχυση του κόμματος. Στο λεκανοπέδιο Αττικής, η μάχη για τον «σταυρό» αναμένεται να δοθεί από συγκεκριμένα ονόματα σε κάθε περιφέρεια.

Στην Α΄ Αθήνας, υποψήφιοι αναμένεται να είναι ο Παύλος Γερουλάνος, ο Γιάννης Σγουρός, ο Δημήτρης Οικονόμου, ο Γιώργος Αποστολόπουλος και ο Θεόδωρος Παπαθεωδόρου. Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, τη μάχη θα δώσουν η Μιλένα Αποστολάκη και ο Πάνος Γκανάτσιος.

Υποψηφιότητες στον Νότιο και Δυτικό Τομέα, καθώς και στον Πειραιά

Στον Νότιο Τομέα Αθηνών, οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Χρηστίδη, την Τόνια Αντωνίου και τον Χρήστο Κακλαμάνη. Για τον Δυτικό Τομέα, έχουν ανακοινωθεί η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Θανάσης Κατερινόπουλος.

Στην Α΄ Πειραιά, υποψήφιες είναι η Μάρα Κουκουδάκη και η Γεωργία Γεννιά, η οποία προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης αναμένεται επίσης να δώσει τη μάχη στον Πειραιά. Στη Β΄ Πειραιά, υποψήφιοι είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για την προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ, η Νίνα Κασσιμάτη αναμένεται επίσης να είναι υποψήφια. Για την ίδια εκλογική περιφέρεια, βολιδοσκοπούνται επίσης η Μαρία Γιαννακάκη και ο Αντώνης Λιτζέρης.

Οι υποψηφιότητες στην Ανατολική και Δυτική Αττική

Στην Ανατολική Αττική, οι υποψήφιοι που έχουν ανακοινωθεί είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Βάσια Αναστασίου και ο Γιάννης Ράπτης. Τέλος, για τη Δυτική Αττική, φέρεται να έχει «κλειδώσει» η υποψηφιότητα της Αγγελικής Αδαμοπούλου, η οποία προέρχεται από το ΜεΡΑ25.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis