Ο Κ. Μητσοτάκης αντιμέτωπος με «καυτή» ατζέντα μετά την επιστροφή από τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, μετά τις υψηλές συναντήσεις που είχε στις ΗΠΑ, «προσγειώνεται» τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί τον περιμένει μια στοίβα ζητημάτων προς διεκπεραίωση, με την ατζέντα να χαρακτηρίζεται «καυτή».

Πέρα από το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων, ο πρωθυπουργός καλείται να διαχειριστεί και το κλίμα που διαμορφώθηκε στο εσωτερικό της κυβέρνησης κατά την απουσία του, με διάφορες παρεμβάσεις και εξελίξεις.

Η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και ο ΕΦΚ

Ιεραρχικά, το πρώτο ζήτημα που απασχολεί άμεσα το Μέγαρο Μαξίμου είναι να σταματήσουν οι φωνές που τάσσονται υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Αυτό ισχύει ακόμα κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δώσει το «πράσινο φως» για μια τέτοια κίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γ. Οικονόμου και τον Στ. Πέτσα, και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κ. Κυρανάκης, έχει δηλώσει διαχρονικά υπέρ της μείωσης του συγκεκριμένου φόρου. Το επιτελείο του πρωθυπουργού, αλλά και ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης, γνωρίζουν πως αυτή η συζήτηση ενισχύει τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, και πιο σοβαρό, δημιουργεί την εικόνα στους πολίτες ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον φόρο, αλλά δεν το επιλέγει. Γι’ αυτό και πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός έσπευσε να κόψει κάθε ενδεχόμενο μείωσης, δηλώνοντας δημόσια ότι αυτό θα συμβεί μόνο αν η Ευρώπη δώσει στη χώρα μας δημοσιονομική ευελιξία. Το επόμενο μήνυμα θα δοθεί κατ’ ιδίαν σε όσους θα πρέπει να το μεταφέρουν σε όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Οι παρεμβάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και οι αντιδράσεις

Ένα δεύτερο ζήτημα που απασχολεί είναι η παρέμβαση της κ. Μπακογιάννη, η οποία δήλωσε ότι «βλέπει αλαζονεία σε βουλευτές του Μητσοτάκη και θα έλεγε να ξεκαβαλικέψουν». Την άποψή της αυτή, η πρώην υπουργός την επανέλαβε και την επόμενη μέρα.

Με αυτή την τοποθέτηση, κάποιοι συμφώνησαν, όπως ο Δ. Καιρίδης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που είχε θέσει το θέμα δημόσια. Αντίθετα, κάποιοι διαφώνησαν, μεταξύ των οποίων ο Αδ. Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήρε διακριτικές αποστάσεις από τις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη.

Το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι διαφορετικό. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι, όταν στις δημοσκοπήσεις ένα ουκ ευκαταφρόνητο ποσοστό πολιτών κατηγορεί την κυβέρνηση για αλαζονεία, το να καταγγέλλει δημόσια ένα στέλεχος αυτής της εμβέλειας ότι όντως υπάρχουν υπουργοί που έχουν «καβαλήσει το καλάμι», δημιουργεί προβληματισμό.

Εσωκομματικές εντάσεις και επιχειρηματικές συγκρούσεις

Κατά την απουσία του πρωθυπουργού, το κλίμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης επιβαρύνθηκε και από άλλες «παρεμβάσεις φωτιά». Αυτές περιλάμβαναν συζητήσεις περί «καβαλοκαλαμάρηδων» και «κακοφωνίες» βουλευτών σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας που απασχολεί τους πολίτες.

Παράλληλα, σημειώθηκε ένα παρ’ ολίγον κοινοβουλευτικό «κάζο», με το «όχι» στην άρση ασυλίας των Λ. Αυγενάκη και Μ. Λαζαρίδη να περνάει με μόλις 15 βουλευτές. Αυτό το γεγονός ανέδειξε τις εσωτερικές ισορροπίες και τις δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων.

Τέλος, η ατζέντα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει και έναν σκληρό «εμφύλιο» επιχειρηματικό πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται μεταξύ δυνάμεων που είναι φίλιες προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι συγκρούσεις προσθέτουν ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας στο έργο της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis