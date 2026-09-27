Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στις εκδηλώσεις για την 205η επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς

Με λαμπρότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Ο εορτασμός αφορούσε την 205η επέτειο της Άλωσης και Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς, τιμώντας ένα από τα καθοριστικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Τρίπολη

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως. Της δοξολογίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφάνιος, δίνοντας το θρησκευτικό τόνο στον εορτασμό της ιστορικής επετείου.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων, τιμώντας τους πρωτεργάτες και αγωνιστές της περιόδου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων, καθώς και στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Άρεως της Τρίπολης, αποδίδοντας φόρο τιμής στον Αρχιστράτηγο και τους προγόνους.

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα

Μετά την ολοκλήρωση των θρησκευτικών τελετών και των καταθέσεων στεφάνων, ο Κωνσταντίνος Τασούλας προέβη σε δήλωση. Στην ομιλία του, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της Άλωσης της Τριπολιτσάς για την πορεία του ελληνικού έθνους και την εξέλιξη της Επανάστασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, σημειώνοντας: «Ο πρωτεργάτης της Άλωσης και Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς, πριν 205 χρόνια, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε πει πως ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος. Και ο Θεός, την υπογραφή του δεν την παίρνει πίσω».

Ο καθοριστικός ρόλος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Συνεχίζοντας τη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας τόνισε τον κεντρικό ρόλο του Αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην ιστορική νίκη. «Έτσι και στην Απελευθέρωση και Άλωση της Τριπολιτσάς, ο Αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έβαλε τη σφραγίδα του και πραγματοποιήθηκε μέσα στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, μία καθοριστική νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι αυτή η νίκη «επηρέασε, εδραίωσε, και εξέλιξε την Ελληνική Επανάσταση, ανδρώνοντας το φρόνημα και τον ψυχισμό των αγωνιζομένων επαναστατών». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «Ήταν καθοριστική η Απελευθέρωση και Άλωση της Τριπολιτσάς για τη μετέπειτα πορεία του αγώνα. Ήταν ενδεχομένως η αρχή, που είναι το ήμισυ του παντός».

Η προστασία της ελευθερίας και της κυριαρχίας

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επέκτεινε το μήνυμά του στο σήμερα, συνδέοντας την ιστορική επέτειο με τις σύγχρονες προκλήσεις. «Έτσι σήμερα, 205 χρόνια μετά, γιορτάζουμε εδώ, στην Τρίπολη, αυτή την ιστορική και εθνική επέτειο», είπε. «Τη γιορτάζουμε και την τιμούμε ενθυμούμενοι τα γεγονότα».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι οι σημερινοί Έλληνες και Ελληνίδες τιμούν την επέτειο «προστατεύοντας, αυτά τα οποία κατέκτησε εκείνη η Άλωση, εκείνη η Απελευθέρωση και η εξέλιξή της. Κατέκτησε την ελευθερία και την κυριαρχία μας». Καταλήγοντας, δήλωσε: «Και αυτή την ελευθερία και αυτή την κυριαρχία σήμερα, όπως τότε την κατέκτησαν νικηφόρα, έτσι και σήμερα την υπερασπιζόμαστε νικηφόρα, απέναντι σε κάθε απειλή και σε κάθε πρόκληση. Χρόνια πολλά από την Τρίπολη!».

Το κλείσιμο των εορτασμών

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς ολοκληρώθηκαν με μία μεγάλη παρέλαση. Στην παρέλαση συμμετείχαν μαθητές, διάφοροι σύλλογοι, οδηγοί, πρόσκοποι, καθώς και Στρατιωτικά Σώματα και Σώματα Ασφαλείας, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την εθνική κληρονομιά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos