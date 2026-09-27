Επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη

Επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, στην περιοχή της Κυψέλης. Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν φθορές στην είσοδο των γραφείων, σπάζοντας τζάμια και πετώντας μπογιές. Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, ζητώντας παράλληλα από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Οι φθορές που προκλήθηκαν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση έλαβε χώρα στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία βρίσκονται στην Κυψέλη. Οι δράστες, των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Οι ενέργειες των αγνώστων περιλάμβαναν το σπάσιμο των τζαμιών της εισόδου, καθώς και το πέταγμα μπογιών, οι οποίες κάλυψαν την εξωτερική όψη των γραφείων. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε υλικές ζημιές στην τοπική οργάνωση του κόμματος.

Η άμεση αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας

Αμέσως μετά την επίθεση, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο το συμβάν. Η ανακοίνωση υπογράμμισε τη σοβαρότητα της επίθεσης στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία απηύθυνε κάλεσμα και στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα της χώρας να προβούν σε ανάλογες δηλώσεις καταδίκης. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για κοινή στάση απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Μήνυμα προς τους δράστες

Στην ανακοίνωσή του, το κυβερνών κόμμα έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους υπεύθυνους της επίθεσης. Χαρακτήρισε τους δράστες ως «θρασύδειλους τραμπούκους», τονίζοντας ότι οι ενέργειές τους δεν πρόκειται να επιτύχουν τον σκοπό τους.

«Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Αυτή η φράση υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του κόμματος να μην υποκύψει σε εκφοβισμούς.

Η Νέα Δημοκρατία διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να εκφράζει ελεύθερα τις ιδέες της. «Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα», προστίθεται, υπογραμμίζοντας την προσήλωση στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Στήριξη στα στελέχη και μήνυμα Δημοκρατίας

Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε επίσης την αμέριστη στήριξή του στα μέλη και τα στελέχη του κόμματος. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το κόμμα στέκεται δίπλα σε όσους καθημερινά, με την παρουσία και τη δουλειά τους, διατηρούν ζωντανή τη Νέα Δημοκρατία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα στελέχη που δραστηριοποιούνται στις γειτονιές της Αθήνας, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην ενδυνάμωση της παρουσίας του κόμματος. Η στήριξη αυτή αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς τα άτομα που εργάζονται για τους σκοπούς της παράταξης.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία επανέλαβε με έμφαση ότι «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται». Αυτή η δήλωση αποτελεί μια ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και βίας, υπογραμμίζοντας τις δημοκρατικές αρχές του κόμματος.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos