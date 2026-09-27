Η ενεργή εθελοντική εφεδρεία αλλάζει το αμυντικό δόγμα της χώρας

Μια νέα εποχή για την ελληνική άμυνα σηματοδοτεί η μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών στα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφέδρων και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών. Ο θεσμός της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας» στοχεύει στην προσαρμογή του πολίτη-οπλίτη στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα φιλοσοφία της ελληνικής άμυνας

Η υλοποίηση του θεσμού της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας» αποτελεί μια βαθιά τομή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μέσω στοχευμένων προγραμμάτων μετεκπαίδευσης σε σύγχρονα Κέντρα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επενδύει στον πολλαπλασιαστή ισχύος που ακούει στο όνομα Έλληνας πολίτης-οπλίτης.

Αυτή η προσέγγιση μετατρέπει τη θεωρία της εθνικής ασφάλειας σε απτή, επιχειρησιακή πραγματικότητα. Η αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο διαχείρισης των εφέδρων και η τακτική των μετεκπαιδεύσεων φέρνει τον πολίτη – οπλίτη σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε πιθανή απειλή.

Πρόσφατη μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών

Στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών από 21 έως 26 Σεπτεμβρίου. Οι εκπαιδεύσεις έλαβαν χώρα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών (Β΄ΜΚ/Δ) στη Νάουσα.

Η πρόσφατη αυτή μετεκπαίδευση απέδειξε περίτρανα τη στροφή προς τα απαιτητικά πρότυπα του σύγχρονου πολέμου. Οι Έλληνες έφεδροι δεν κλήθηκαν απλώς να αναλώσουν χρόνο σε θεωρητικές διαλέξεις, αλλά βρέθηκαν στην καρδιά της δράσης, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που καθορίζουν την έκβαση των σύγχρονων συγκρούσεων.

Στόχοι και στρατηγική της «Ατζέντας 2030»

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντιλαμβανόμενο τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τεχνολογικές ανατροπές στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων, προχωρά σε μια ολική επανασχεδίαση του αμυντικού δόγματος της χώρας. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής, η οποία ξεδιπλώνεται σταθερά στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι παραδοσιακοί σχηματισμοί εν καιρώ ειρήνης δεν αρκούν.

Για να είναι αποτελεσματικοί, οι παραδοσιακοί σχηματισμοί πρέπει να πλαισιώνονται από μια άρτια εκπαιδευμένη, ευέλικτη και άμεσα διαθέσιμη εφεδρεία. Αυτή η στρατηγική αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια και η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας, «η εποχή κατά την οποία ο έφεδρος θυμόταν τη θητεία του μόνο κατά τη διάρκεια τυπικών επιστρατεύσεων έχει οριστικά παρέλθει». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη νέα προσέγγιση στην εφεδρεία, η οποία δεν περιορίζεται σε παθητικό ρόλο.

Σήμερα, η νέα εφεδρεία δεν αποτελεί απλώς μια στατική εφεδρική δύναμη χαρτιού, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό που αναπνέει μαζί με τις ενεργές μονάδες του Ελληνικού Στρατού. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει πως το πολυτιμότερο κεφάλαιο των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει το ανθρώπινό τους δυναμικό, αρκεί αυτό να τροφοδοτείται διαρκώς με σύγχρονη γνώση και να διατηρείται σε υψηλότατο επίπεδο ετοιμότητας.

Πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο

Κατά τη διάρκεια των μετεκπαιδεύσεων, οι Έλληνες έφεδροι συμμετείχαν ενεργά σε πρακτικές ασκήσεις. Αντιμετώπισαν προκλήσεις που είναι καθοριστικές για την έκβαση των σύγχρονων συγκρούσεων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία.

Μεταξύ των αντικειμένων εκπαίδευσης, οι έφεδροι οπλίτες διδάχθηκαν και εφάρμοσαν πρακτικές Πρώτων Βοηθειών στη μάχη, ένα κρίσιμο στοιχείο για την επιβίωση και την αποτελεσματικότητα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos