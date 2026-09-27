Η κυβέρνηση αναζητά λύσεις για την ενέργεια και την ακρίβεια

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναμονή της επιστροφής του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στις εργασίες της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά την επιστροφή του, αναμένεται να αποσαφηνιστεί το σχέδιό της για παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στον περιορισμό των νέων ανατιμήσεων στα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, οι οποίες απειλούν με νέο πληθωριστικό κύμα την ελληνική οικονομία και τα πορτοφόλια των νοικοκυριών.

Η στρατηγική της κυβέρνησης και οι διεθνείς συνθήκες

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η επιλογή να μην ανακοινωθούν βιαστικά τα μέτρα ήταν συνειδητή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διεθνής κατάσταση και οι αντιδράσεις των αγορών ενέργειας μοιάζουν με κινούμενη άμμο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, κυριολεκτικά «δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει».

Για τον λόγο αυτό, προτιμήθηκε να υπάρξει μια πλήρης εκτίμηση της κατάστασης. Ο στόχος είναι τα όποια μέτρα ανακοινωθούν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στον έλεγχο των τιμών των καυσίμων και να είναι αποτελεσματικά απέναντι στις μεταβολές των αγορών.

Το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Σχετικά με μια ενδεχόμενη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, το ίδιο στέλεχος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια κίνηση χωρίς το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες. Απαιτείται εξαίρεση από το σύνολο των δαπανών για μια τέτοια μείωση, κάτι για το οποίο πιέζουν τόσο η αντιπολίτευση όσο και «γαλάζιοι» βουλευτές.

Μια τέτοια κίνηση θα στερούσε πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Ταυτόχρονα, μπορεί να έχει μικρότερη επίδραση στον έλεγχο των τιμών, καθώς οι διεθνείς αγορές ενέργειας μπορούν ανά πάσα στιγμή να κινηθούν με βίαιο τρόπο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ακυρώνοντας ενδεχομένως το όφελος της μείωσης.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Αθήνα, οι προσδοκίες για την ικανοποίηση του αιτήματος από την Ε.Ε. είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελευταίο Eurogroup, το ζήτημα μιας κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης στην εν εξελίξει ενεργειακή κρίση δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Το γεγονός αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς το άτυπο συμβούλιο κάνει εισηγήσεις στην Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η απουσία συζήτησης υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση στο συγκεκριμένο θέμα.

Μεταξύ σφύρας και άκμονος: Οι εσωτερικές πιέσεις

Στην παρούσα φάση, η κυβέρνηση βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Από τη μία πλευρά, αναγνωρίζει την ανάγκη να προβεί σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των βαρών που απειλούν να «τσακίσουν» τους πολίτες.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση πιέζει για μείωση του ΕΦΚ ή/και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Με αυτή την άποψη συμφωνούν δημοσίως και ιδιωτικώς πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές. Ο γραμματέας της Ν.Δ., Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συντάσσεται με την άποψη του κ. Τσίπρα, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,40 ευρώ το λίτρο.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα της κατάστασης, με δύο φλεγόμενες εστίες πολέμου, καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές και «τρικυμία» στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις αγορές.

Με πληροφορίες από: Topontiki