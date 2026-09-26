Ο Ντόναλντ Τραμπ «βλέπει» συμφωνία με την Κούβα και συζητά για εκλογές στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προέβλεψε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον και η Αβάνα θα καταλήξουν σε συμφωνία, δηλώνοντας πως δεν πιστεύει ότι θα χρειαστεί η ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε επαφές και με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, συζητώντας για τις εκλογές στη χώρα της.

Προβλέψεις για συμφωνία με την Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «η Κούβα και εμείς θα κάνουμε μια συμφωνία». Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τόνισε: «Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει ανοιχτά τον στόχο της για αλλαγή κυβέρνησης στην Κούβα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να βοηθήσουν την Κούβα. Πριν αναχωρήσει για το Τενεσί, δήλωσε: «Θέλουμε να ανοίξουμε την Κούβα στους ανθρώπους μας». Αυτές οι δηλώσεις υποδεικνύουν μια προσέγγιση που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα περιλαμβάνει στρατιωτική επέμβαση.

Το πετρελαϊκό εμπάργκο και οι ελλείψεις

Νωρίτερα φέτος, επιβλήθηκε πετρελαϊκό εμπάργκο στην Κούβα, το οποίο έχει φέρει το νησί σε δύσκολη θέση. Η χώρα αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, γεγονός που οδηγεί σε αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος. Οι διακοπές αυτές επιδεινώνονται περαιτέρω από τις ελλιπείς και πεπαλαιωμένες υποδομές της χώρας.

Η πολιτική της Ουάσιγκτον προς την Αβάνα έχει ως δηλωμένο στόχο την αλλαγή του κυβερνητικού καθεστώτος. Το εμπάργκο αποτελεί ένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ασκώντας πίεση στην κουβανική οικονομία και κοινωνία.

Ομιλία στον ΟΗΕ και αντίδραση της Κούβας

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα ως «αποτυχημένο κράτος». Διαβεβαίωσε επίσης ότι «η ελευθερία θα έρθει» στο νησιωτικό έθνος. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κουβανικής αντιπροσωπείας.

Συγκεκριμένα, η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η κίνηση υπογράμμισε την ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις σημερινές δηλώσεις του Τραμπ για πιθανή συμφωνία.

Συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Αυτήν την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν στη χώρα. Η συνάντηση αυτή, η οποία ήταν σύντομη, πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την Τρίτη.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες έπλεξε το εγκώμιο του Τραμπ για την επανέναρξη του διαλόγου με το Καράκας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψή της στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, τον περασμένο Ιανουάριο. Η Ροδρίγκες ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Το χρέος της Βενεζουέλας και οι εκλογές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ντέλσι Ροδρίγκες συζήτησαν την αναδιάρθρωση του χρέους της Βενεζουέλας, το οποίο ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ρούμπιο ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση για πολιτική αλλαγή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Στην ομιλία της στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Ροδρίγκες δήλωσε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της μετάβασης σε «πλήρη δημοκρατία». Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών. Η Ροδρίγκες είχε μέχρι τώρα αποφύγει να μιλήσει για εκλογές, ενώ οι Αμερικανοί μετρίαζαν τις προσδοκίες της αντιπολίτευσης, επιμένοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για την οργάνωση μιας εκλογικής διαδικασίας και ότι οποιαδήποτε πολιτική μετάβαση πρέπει να συνοδεύεται από οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki