Η αξιολόγηση των υπουργών της ΝΔ και οι μεταβολές δημοφιλίας στην έρευνα της Alco

Η αξιολόγηση των υπουργών της ΝΔ και οι μεταβολές δημοφιλίας στην έρευνα της Alco

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και θεωρείται πρόωρη, τροφοδοτείται από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα οποία διαβάζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Η πιο πρόσφατη μέτρηση της εταιρείας Alco, που δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου για λογαριασμό του Alpha, παρείχε μια ενδιαφέρουσα εικόνα των συσχετισμών δημοφιλίας μεταξύ των υπουργών.

Η έρευνα δεν περιλάμβανε ερώτημα σχετικά με τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο ζήτησε από τους πολίτες να κατονομάσουν τους υπουργούς που θεωρούν περισσότερο επιτυχημένους. Τα αποτελέσματα, ειδικά όταν συγκρίνονται με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου, προσφέρουν μια σαφή εικόνα των μεταβολών στην αξιολόγηση των κυβερνητικών στελεχών.

Οι κορυφαίοι σε αξιολόγηση υπουργοί

Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Alco, ο Νίκος Δένδιας διατηρεί την πρώτη θέση στην αξιολόγηση των υπουργών από τους πολίτες. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αυτή η τριάδα ξεχωρίζει στην προτίμηση των ερωτηθέντων ως οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, παρά την κεντρική θέση που κατέχει στο κυβερνητικό σχήμα, καταγράφει σαφώς χαμηλότερο επίπεδο αυθόρμητων αναφορών από τους πολίτες σε σύγκριση με τους τρεις πρώτους. Η θέση του στην κατάταξη υποδηλώνει ότι, αν και σημαντικός, δεν συγκεντρώνει την ίδια αναγνώριση επιτυχίας από το ευρύ κοινό.

Σημαντικές μεταβολές σε έξι μήνες

Το πιο αξιοπρόσεκτο εύρημα της έρευνας δεν είναι τόσο η τρέχουσα σειρά κατάταξης των υπουργών, όσο οι σημαντικές μεταβολές που καταγράφηκαν μέσα σε ένα διάστημα μόλις έξι μηνών. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του Σεπτεμβρίου με εκείνα της αντίστοιχης έρευνα του Μαρτίου αναδεικνύει μια δυναμική στην κοινή γνώμη.

Τον Μάρτιο, ο Νίκος Δένδιας συγκέντρωνε ένα ποσοστό 34% στο σύνολο των ερωτηθέντων. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρισκόταν στο 16%, ο Άδωνις Γεωργιάδης στο 8% και ο Κωστής Χατζηδάκης μόλις στο 5%. Αυτά τα αρχικά ποσοστά αποτελούν τη βάση για την ανάλυση των μεταβολών που σημειώθηκαν.

Η πτώση του Νίκου Δένδια και η σταθερότητα άλλων

Η μεταβολή στην επίδοση του Νίκου Δένδια είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ο υπουργός Άμυνας καταγράφει απώλεια 11 μονάδων, χάνοντας περίπου το ένα τρίτο της δύναμης που κατέγραφε τον περασμένο Μάρτιο. Παρά τη σημαντική αυτή πτώση, ο Νίκος Δένδιας παραμένει με διαφορά πρώτος στην αξιολόγηση των υπουργών από το σύνολο των ερωτηθέντων.

Αντίθετα, οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα στα ποσοστά τους. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κινείται ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, από 16% τον Μάρτιο σε 15% τον Σεπτέμβριο. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου ήταν έξι μήνες νωρίτερα, διατηρώντας το 8%.

Η επίδοση του Κωστή Χατζηδάκη

Ο Κωστής Χατζηδάκης καταγράφει μια βελτίωση στην επίδοσή του, ανεβαίνοντας από το 5% τον Μάρτιο στο 7% τον Σεπτέμβριο. Παρά τη θετική αυτή μεταβολή, παραμένει αρκετά πίσω από τους δύο πρώτους υπουργούς, Νίκο Δένδια και Κυριάκο Πιερρακάκη, και ελαφρώς πίσω από τον Άδωνι Γεωργιάδη στην προτίμηση του κοινού.

Η θέση του Κωστή Χατζηδάκη υποδεικνύει ότι, παρά την προσπάθεια και τη βελτίωση, χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της δημοφιλίας του για να φτάσει τα επίπεδα των κορυφαίων υπουργών στην αξιολόγηση των πολιτών.

Η εικόνα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εσωκομματική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ίδιων των σημερινών ψηφοφόρων του κόμματος. Τον Μάρτιο, τα ποσοστά μεταξύ των νεοδημοκρατών ψηφοφόρων ήταν 61% για τον Νίκο Δένδια, 43% για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, 27% για τον Άδωνι Γεωργιάδη και 17% για τον Κωστή Χατζηδάκη.

Στη νέα μέτρηση, καταγράφεται μια συγκεκριμένη μεταβολή και στο καθαρά νεοδημοκρατικό ακροατήριο. Ο Νίκος Δένδιας παρουσιάζει απώλεια 8 μονάδων, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης χάνει 6 μονάδες. Αντίθετα, ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγράφει κέρδος 5 μονάδων, και ο Κωστής Χατζηδάκης παραμένει ακριβώς σταθερός στα ποσοστά του. Αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά στοιχεία της μέτρησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki