Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολιάζει δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη για «κόμματα των κακομοίρηδων»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολίασε τις δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, οι οποίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κόμματος. Ο κ. Θεοχάρης χαρακτήρισε τα κόμματα, πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως «κόμματα των κακομοίρηδων» κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ένα «νέο κρεσέντο αλαζονείας» από πλευράς κυβερνητικών στελεχών και υπογράμμισε ότι τέτοιες τοποθετήσεις «προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία».

Οι δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, προέβη σε δηλώσεις που απασχόλησαν την πολιτική επικαιρότητα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στον σταθμό ACTION 24. Οι τοποθετήσεις του κ. Θεοχάρη αποτέλεσαν το έναυσμα για την έκδοση ανακοίνωσης από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχάρης χαρακτήρισε τα κόμματα που βρίσκονται εκτός του κυβερνητικού σχήματος της Νέας Δημοκρατίας ως «κόμματα των κακομοίρηδων». Αυτός ο χαρακτηρισμός, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, εντάσσεται σε ένα «νέο κρεσέντο αλαζονείας», το οποίο, όπως αναφέρεται, αποτελεί συχνό φαινόμενο μεταξύ των στελεχών της κυβέρνησης.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αντέδρασε άμεσα στις δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, εκδίδοντας μια σαφή ανακοίνωση. Στο σχόλιο του κόμματος, τονίζεται με έμφαση ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με τέτοιες τοποθετήσεις, «προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία».

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ περιγράφει τις δηλώσεις του κ. Θεοχάρη ως ένα ακόμα παράδειγμα αλαζονικής συμπεριφοράς. Το κόμμα υπογραμμίζει ότι αυτή η στάση παρατηρείται συχνά από στελέχη της κυβέρνησης, δημιουργώντας ένα κλίμα που δεν συμβάλλει στην ενότητα.

Ο χαρακτηρισμός των «κακομοίρηδων»

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εστιάζει στην ουσία του χαρακτηρισμού που χρησιμοποίησε ο κ. Θεοχάρης. Επισημαίνεται ότι για το κυβερνητικό στέλεχος, οι «κακομοίρηδες» είναι στην πραγματικότητα οι Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για εκείνους τους πολίτες που στην κάλπη κάνουν μια διαφορετική πολιτική επιλογή από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα, αναφέροντας ότι ο κ. Θεοχάρης «προφανώς ξεχνά» ότι ασκεί τα καθήκοντά του ως υφυπουργός. Παράλληλα, απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια, όχι μόνο στο όνομα των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και «στο όνομα και των «κακομοίρηδων»». Αυτή η επισήμανση υπογραμμίζει την ευθύνη που φέρει ένας πολιτικός έναντι όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως της ψήφου τους.

Η συνειδητή διαίρεση της κοινωνίας

Στο τελικό της σημείο, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επαναλαμβάνει και ενισχύει την αρχική του θέση. Το κόμμα τονίζει ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μέσω τέτοιων δηλώσεων, «προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία». Αυτή η φράση χρησιμοποιείται ως κατακλείδα για να αναδείξει τη σοβαρότητα των λεγομένων του υφυπουργού Εξωτερικών.

Το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι οι δηλώσεις αυτές δημιουργούν ρήγματα στην κοινωνική συνοχή και υπονομεύουν τον διάλογο. Η αναφορά σε «συνειδητή» διαίρεση υποδηλώνει, κατά το ΠΑΣΟΚ, μια σκόπιμη ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση των πολιτικών και κοινωνικών αντιθέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki