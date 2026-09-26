Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Παύλο Μπακογιάννη: «Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τίμησε σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση 37 ετών από τη δολοφονία του. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη, τονίζοντας ότι η σημερινή πολιτική πορεία βαδίζει στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε για την Ελλάδα.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη. Η ανάρτηση αυτή έγινε σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, και σηματοδοτεί την επέτειο των 37 ετών από την ημέρα της δολοφονίας του.

Στο κείμενο της ανάρτησής του, ο πρωθυπουργός έγραψε χαρακτηριστικά: «Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συνέχεια των ιδεών και των στόχων που πρέσβευε ο Παύλος Μπακογιάννης.

Το όραμα του Παύλου Μπακογιάννη

Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα οράματα και τις επιδιώξεις του Παύλου Μπακογιάννη. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Παύλος Μπακογιάννης ήθελε «ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν».

Επιπλέον, το όραμα του Παύλου Μπακογιάννη περιλάμβανε την ικανότητα των Ελλήνων «να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια». Ο κ. Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την αναφορά του στο όραμα, επισημαίνοντας την επιθυμία του Παύλου Μπακογιάννη «να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα».

Η επέτειος των 37 ετών από τη δολοφονία

Η σημερινή ημέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2026, συμπληρώνει 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Η πράξη αυτή, που συγκλόνισε την Ελλάδα, διαπράχθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 1989. Το τραγικό γεγονός συνέβη έξω από το γραφείο του, το οποίο βρισκόταν στην οδό Ομήρου, στην περιοχή του Κολωνακίου.

Η παρακαταθήκη για μια ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ανάρτησή του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη. Αυτή η παρακαταθήκη αφορά την ενότητα, την αλήθεια και την οικοδόμηση μιας ισχυρής και δημοκρατικής πατρίδας.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι στόχοι του Παύλου Μπακογιάννη παραμένουν επίκαιροι και καθοδηγούν τη σημερινή προσπάθεια. Η δέσμευση για την υλοποίηση αυτών των ιδανικών αποτελεί κεντρικό μήνυμα της ανάρτησης του πρωθυπουργού, τιμώντας τη μνήμη του δολοφονηθέντος πολιτικού.

Η συνέχεια των ιδεών και η ευημερία των Ελλήνων

Στο πλαίσιο της επετείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία ακολουθεί τα βήματα του Παύλου Μπακογιάννη. Η διεκδίκηση των στόχων που είχε θέσει ο ίδιος για την ευημερία των Ελλήνων παραμένει σταθερή.

Η αναφορά στην ανάγκη οι Έλληνες να είναι ενωμένοι και να ευημερούν, καθώς και να ξεπερνούν τις δυσκολίες με την αλήθεια, αποτελεί βασικό στοιχείο της δήλωσης του πρωθυπουργού. Αυτά τα σημεία αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία των αρχών που πρέσβευε ο Παύλος Μπακογιάννης, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos