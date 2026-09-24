Η Ελλάδα ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και ισχυρός γεωπολιτικός παίκτης: Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες αναμένεται να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/09). Ο πρωθυπουργός, πριν την ομιλία του, έχει ήδη δώσει το στίγμα της παρέμβασής του, αποτυπώνοντας τις στοχεύσεις της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και εκπέμποντας μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Βασικό «στοίχημα» είναι η ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας, σταθερότητας, ευκαιριών για επενδύσεις και ισχυρού γεωπολιτικού «παίκτη».

Ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική ισχύς

Με τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας στραμμένα στην ενεργειακή ασφάλεια, οι επαφές του πρωθυπουργού και του υπουργού Ενέργειας στη Νέα Υόρκη με τους εκπροσώπους της ExxonMobil και της Chevron επιβεβαιώνουν την δυναμική είσοδο της χώρας μας στην ενεργειακή «σκακιέρα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τον τόνο, σημειώνοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας».

Η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι θαλάσσιες περιοχές της. Οι συζητήσεις με τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες υπογραμμίζουν αυτή την κατεύθυνση, καθώς η χώρα αναζητά τρόπους να συμβάλει στην ενεργειακή σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Συνεργασίες με κολοσσούς της ενέργειας

Στο πλαίσιο των ενεργειακών σχεδιασμών, η ExxonMobil ετοιμάζεται για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 40 χρόνια. Ο σχεδιασμός την τοποθετεί την άνοιξη του 2027 στο Block 2, το οποίο βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Πρόκειται για μία εξέλιξη που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα, η Chevron, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου με την υπεύθυνη της εταιρίας, προγραμματίζει πριν από το τέλος του 2026 τις σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο, καθώς και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι κινήσεις αυτές αναδεικνύουν το αυξημένο ενδιαφέρον για τις ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας.

Η οικονομία στο επίκεντρο των επαφών

Ψηλά στην ατζέντα του πρωθυπουργού βρίσκεται επίσης η οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων. Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται περισσότεροι από 30 θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι διερευνούν είτε την εγκατάσταση είτε το ενδεχόμενο επέκτασης της παρουσίας τους στην Ελλάδα. Αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την ελληνική αγορά.

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και να δημιουργήσει ένα σταθερό και ελκυστικό περιβάλλον για ξένες επενδύσεις. Η προσέλκυση κεφαλαίων θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Δημοσιονομική πειθαρχία και εκλογές

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι «θα παραμείνουμε, με κάθε κόστος, δεσμευμένοι στη δημοσιονομική πειθαρχία», εκπέμποντας ένα μήνυμα σταθερότητας και αξιοπιστίας προς τους επενδυτές και τη διεθνή κοινότητα. Η δέσμευση αυτή θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

Ενόψει των εκλογών, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ξοδέψει περισσότερα απ’ όσα αντέχει η χώρα, με σκοπό να γίνει πρόσκαιρα αρεστή και να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης. «Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση», δήλωσε, τονίζοντας την προσήλωση σε υπεύθυνες οικονομικές πολιτικές.

Οι κόκκινες γραμμές έναντι της Τουρκίας

Ο πρωθυπουργός χάραξε επίσης τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας έναντι της Τουρκίας. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των χαμηλών τόνων που επέλεξε ο Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, οι οποίοι, ωστόσο, δεν αντιστοιχούν στη ρητορική έντασης που συντηρεί και κλιμακώνει η Άγκυρα στο εσωτερικό της, τορπιλίζοντας τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και εποικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ελληνική θέση για διάλογο, αλλά και την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας.

Με πληροφορίες από: Reader