Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή «Action Τώρα» του Action24, τον χαρακτήρισε «σοσιαλιστή» και δήλωσε πως «δολοφονεί την ιδιωτική οικονομία». Η κυρία Λατινοπούλου διαχώρισε πλήρως τη θέση της από την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά για τον πρωθυπουργό: «Δεν θέλω να με σώσει».

Η κριτική για την ακρίβεια και τα καύσιμα

Η σφοδρή κριτική της κυρίας Λατινοπούλου εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης στην εκπομπή «Action Τώρα» του Action24. Η συζήτηση στην εκπομπή επικεντρώθηκε σε δύο κεντρικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία: την ακρίβεια των προϊόντων και τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, η ευρωβουλευτής σχολίασε συγκεκριμένα την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων. Επισήμανε ότι η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την κατάσταση, η κυρία Λατινοπούλου την απέδωσε ευθέως στην κυβερνητική διαχείριση και στις επιλογές πολιτικής που έχουν γίνει.

Ο χαρακτηρισμός «σοσιαλιστής» και η υπεράσπισή του

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της συνέντευξης ήταν ο χαρακτηρισμός του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ως «σοσιαλιστή» από την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ο δημοσιογράφος της εκπομπής, εκφράζοντας την έκπληξή του, ρώτησε την κυρία Λατινοπούλου αν όντως εννοούσε αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» υπεραμύνθηκε με απόλυτη σαφήνεια της θέσης της, απαντώντας κατηγορηματικά: «Ξεκάθαρα είναι σοσιαλιστής». Στη συνέχεια, προχώρησε σε περαιτέρω ανάλυση του σκεπτικού της, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πυρά για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η οικονομική πολιτική και η διόγκωση του κράτους

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί σοσιαλιστική πολιτική, εστιάζοντας στις επιλογές που γίνονται στην οικονομία. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να διατηρεί ένα κράτος που είναι πολυδάπανο και τεράστιο σε μέγεθος.

Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε και στη δομή του κυβερνητικού σχήματος. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει ένα τεράστιο υπουργικό σχήμα, ενώ παράλληλα διατηρείται ένας μεγαλύτερος αριθμός βουλευτών από αυτόν που, κατά την άποψή της, θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή 200. Αυτές οι επιλογές, όπως εξήγησε, συντηρούν έναν διογκωμένο κρατικό μηχανισμό, ο οποίος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

Επιπλέον, η κυρία Λατινοπούλου στηλίτευσε τη διόγκωση του κρατικού μηχανισμού μέσω της πρόσληψης ενός τριπλάσιου αριθμού μετακλητών υπαλλήλων. Αυτή η πρακτική, όπως υποστήριξε, συμβάλλει στην αύξηση των κρατικών δαπανών και στην επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Φορολογική πολιτική και πλήγμα στην επιχειρηματικότητα

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» επέκρινε έντονα και τη φορολογική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη διατήρηση πολύ ψηλών φόρων, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, επιβαρύνουν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η κυρία Λατινοπούλου εξήγησε ότι η διατήρηση υψηλού ΦΠΑ, καθώς και η εφαρμογή υψηλών φορολογικών συντελεστών, πλήττουν άμεσα την επιχειρηματικότητα. Αυτές οι πολιτικές, όπως υποστήριξε, δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Κλείνοντας την κριτική της, η ευρωβουλευτής δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά, όλα αυτά τα χρόνια, να «δολοφονεί» την ιδιωτική οικονομία. Τόνισε πως η ιδιωτική οικονομία είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα να παράγει πλούτο, υπογραμμίζοντας έτσι τις αρνητικές συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών.

Με πληροφορίες από: Reader