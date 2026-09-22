Ιταλία: Όριο στους ξένους μαθητές που δεν μιλούν καλά ιταλικά προτείνει ο υπουργός Παιδείας

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να θέσει «πλαφόν» στον αριθμό των ξένων μαθητών που δεν μιλούν επαρκώς την ιταλική γλώσσα στις σχολικές τάξεις. Η δήλωση αυτή έγινε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στις εξαγγελίες της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για το συγκεκριμένο θέμα. Το προτεινόμενο μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που, σύμφωνα με τον υπουργό, επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τη σύνθεση των σχολείων.

Λεπτομέρειες για το προτεινόμενο «πλαφόν»

Ο κ. Βαλντιτάρα διευκρίνισε ότι τα όρια αυτά δεν θα αφορούν όλους τους ξένους μαθητές. Συγκεκριμένα, δεν θα επηρεαστούν όσοι έχουν εγγραφεί σε παιδικούς σταθμούς ή έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο φοίτησης στο δημοτικό σχολείο με καλά αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως δήλωσε ο υπουργός, μπορεί να υποτεθεί ότι οι μαθητές γνωρίζουν σχετικά καλά την ιταλική γλώσσα.

Το μέτρο θα αφορά αποκλειστικά τους μαθητές που δεν γνωρίζουν καλά την ιταλική γλώσσα, όπως ο ίδιος τόνισε. Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι μελετώνται αποτελεσματικά μέτρα για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Η κατάσταση στις σχολικές τάξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, οι τάξεις με νεοαφιχθέντες ξένους μαθητές οι οποίοι δεν μιλούν ιταλικά ανέρχονται σε λίγο περισσότερες από χίλιες. Οι περισσότερες από αυτές εντοπίζονται κυρίως στο δημοτικό σχολείο. Για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, το υπουργείο έχει ήδη προβεί σε προσλήψεις εξειδικευμένων διδασκόντων.

Επιπλέον, ο κ. Βαλντιτάρα σημείωσε ότι υπάρχουν 34.000 τάξεις στις οποίες το ποσοστό των ξένων μαθητών αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του συνόλου. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την έκταση του ζητήματος που η κυβέρνηση επιδιώκει να ρυθμίσει μέσω του προτεινόμενου «πλαφόν».

Η σημασία της γλώσσας και η επίβλεψη των γονέων

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στη σημασία της γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον. «Αν στο σπίτι μιλάς αραβικά, ξεχνάς όσα μαθαίνεις στο σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Corriere della Sera. Τόνισε επίσης ότι οι διεθνείς μελέτες δείχνουν πως είναι σημαντικό οι γονείς να μιλούν τη γλώσσα και να επιβλέπουν τη σχολική πορεία των παιδιών τους.

Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια προσπάθεια να συνδεθεί η γλωσσική επάρκεια των μαθητών με την υποστήριξη που λαμβάνουν στο σπίτι, ως παράγοντας που επηρεάζει την εκπαιδευτική τους επίδοση και την ενσωμάτωσή τους στο σχολικό σύστημα.

Ανησυχία για το «white flight» και αντιδράσεις

Ο Τζουζέπε Βαλντιτάρα εξέφρασε έντονη ανησυχία για το φαινόμενο του «white flight», δηλαδή τη «φυγή των λευκών». Περιέγραψε το φαινόμενο αυτό ως διεθνές, αλλά τόνισε ότι αφορά και την Ιταλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν μειωθεί σε λογικά ποσοστά η παρουσία ξένων μαθητών που δεν μιλούν την ιταλική γλώσσα, οι άλλοι μαθητές μπορεί να επιστρέψουν στα σχολεία.

Ο υπουργός απέρριψε τις αντιδράσεις της αριστεράς ως στερούμενες λογικής. Προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια κατάσταση που θα θυμίζει την Αλαμπάμα της δεκαετίας του 1950, με «σχολεία γκέτο» και «φυλετικές διακρίσεις», αν δεν ληφθούν μέτρα για την ρύθμιση της σύνθεσης των σχολικών τάξεων.

Με πληροφορίες από: Reader