Αλέξης Τσίπρας: Προτείνει πλαφόν σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και έκτακτη φορολογία διυλιστηρίων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ζητά την άμεση θεσμοθέτηση πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, επικαλούμενος την ενεργειακή κρίση. Μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε συγκεκριμένα ανώτατα όρια τιμών για τα καύσιμα. Παράλληλα, παρουσίασε τέσσερα εργαλεία που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να οδηγήσουν σε δραστική μείωση των τιμών στην αντλία, τονίζοντας την ανάγκη για μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ.

Προτάσεις για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων

Στις προτάσεις του, ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει ως ανώτατο όριο για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τα 1,4 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, για το πετρέλαιο κίνησης, η προτεινόμενη μέγιστη τιμή ανέρχεται στα 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Αυτές οι συγκεκριμένες τιμές αποτελούν βασικό σημείο της βιντεοσκοπημένης δήλωσής του, η οποία κοινοποιήθηκε ευρέως μέσω των λογαριασμών του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,40 ευρώ το λίτρο, ενώ και η τιμή του πετρελαίου κίνησης δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 1,80 ευρώ το λίτρο. Τονίζει ότι τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή αυτών των πλαφόν είναι διαθέσιμα και τα υποδεικνύει στην κυβέρνηση.

Δεσμεύσεις και κατηγορίες για τον ΕΦΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε πρόσφατη δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, η οποία έγινε την περασμένη βδομάδα. Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη σε σύγκριση με την τιμή του περσινού Οκτώβρη.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα σχετικά με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του παρέχει την ευελιξία να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ο Αλέξης Τσίπρας αντιτείνει ότι η κυβέρνηση διαθέτει στην πραγματικότητα τέσσερα διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς περί περιορισμένων επιλογών.

Τέσσερα εργαλεία για δραστική μείωση τιμών

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανέλυσε τέσσερα συγκεκριμένα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των τιμών των καυσίμων. Το πρώτο εργαλείο που αναφέρεται είναι η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όχι μόνο στα πρατήρια, αλλά και στα διυλιστήρια.

Δεύτερον, προτείνεται η εφαρμογή έκτακτης φορολογίας στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων. Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι τα υπερκέρδη αυτά ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ κατά το περασμένο εξάμηνο. Ως τρίτο εργαλείο, προτείνεται η μείωση του ΕΦΚ στο μισό, φτάνοντας δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέξει ποιο από αυτά τα εργαλεία, ή ποιον συνδυασμό τους, θα αποφασίσει να επιβάλει. Επανέλαβε τη θέση του ότι, ανεξαρτήτως επιλογής, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο, ούτε το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.

Η ανάγκη για σύγκρουση με τα καρτέλ

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με μια σαφή πολιτική τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την κεντρική του θέση σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των υψηλών τιμών.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι το βασικό στοιχείο που απουσιάζει είναι το θάρρος της κυβέρνησης να αντιπαρατεθεί με τα καρτέλ και η βούληση να στηρίξει ενεργά την κοινωνία. Οι προτάσεις του, όπως τις παρουσίασε, αποσκοπούν στην άμεση ανακούφιση των πολιτών από το αυξημένο κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr, Ieidiseis