Οι πολιτικές εξελίξεις μετά τη ΔΕΘ, το αγροτικό ζήτημα και οι κινήσεις Σαμαρά

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της ένα σκηνικό όπου ελάχιστα στοιχεία από τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών φαίνεται να έχουν παραμείνει στη συλλογική μνήμη. Οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν περιγράφουν μια «παγωμένη» πολιτική πραγματικότητα, ενώ στην επαρχία, το ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές των αγροτών αναδεικνύεται σε μείζον πρόβλημα για την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά με τις διαδικασίες στελέχωσης των ψηφοδελτίων του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει.

Η «κληρονομιά» της ΔΕΘ

Από το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπως και από τις εξαγγελίες των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη, τίποτα σχεδόν δεν έχει απομείνει. Ελάχιστοι ενδεχομένως να θυμούνται τον 13ο μισθό, τον οποίο είχε αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά πέραν αυτού, η επίδραση των δηλώσεων φαίνεται να είναι περιορισμένη.

Οι προαναγγελίες για μέτρα και πολιτικές πρωτοβουλίες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν δυναμική, με το ενδιαφέρον του κοινού να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Το πολιτικό κλίμα χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, γεγονός που αποτυπώνεται και στις τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης.

Το «παγωμένο» σκηνικό των δημοσκοπήσεων

Οι δημοσκοπήσεις, όπως είχε αναφερθεί, περιγράφουν ένα καχεκτικό και «παγωμένο» πολιτικό σκηνικό. Στην πρόθεση ψήφου, τα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούνται αμελητέα και δεν αντέχουν στη συζήτηση.

Μάλιστα, σε αρκετές μετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε χαμηλά ποσοστά, ακόμα και κάτω από το 25%. Αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει νωρίτερα από την ενδεχόμενη εμφάνιση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.

Ο επερχόμενος βαρύς χειμώνας, για τον οποίο όλοι συμφωνούν ότι έρχεται, εκτιμάται ότι είναι ικανός να εξαφανίσει ακόμα και τα όποια κέρδη θα μπορούσε να έχει ο πολίτης από ορισμένα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Το αγροτικό «καμπανάκι» για τη Νέα Δημοκρατία

Ένα σημαντικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία στην επαρχία δεν αφορά μόνο εθνικά θέματα, όπως αυτά που απασχολούν τη Βόρεια Ελλάδα, ή τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ένα ζήτημα που έχει αντίκτυπο κυρίως σε περιοχές με υψόμετρο 300 μέτρων και πάνω. Το κυριότερο ζήτημα είναι οι πληρωμές των αγροτών.

Παρά τις διακηρύξεις που ακολούθησαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι μεγάλες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει εμπλακεί και το θέμα του Κτηματολογίου, επιδεινώνοντας την κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως απελπιστική για τους αγρότες.

Για να γίνει αντιληπτο το μέγεθος του προβλήματος, ούτε το 15% των αγροτών που αναμένουν χρήματα τον Οκτώβριο δεν θα καταφέρει να τα λάβει έγκαιρα. Με τον βαρύ χειμώνα να πλησιάζει, αυτές οι καθυστερήσεις περιγράφονται στα καφενεία ως «ο θάνατος της αλεπούς» για την κυβέρνηση.

Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων του νέου πολιτικού φορέα. Οι βολιδοσκοπήσεις, οι συζητήσεις και οι συμφωνίες κορυφώνονται, καθώς η διαδικασία για τα ψηφοδέλτια θα είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο ανακοίνωσης του νέου κόμματος.

Προφανώς, η ίδρυση του κόμματος δεν αναμένεται να καθυστερήσει υπερβολικά, δηλαδή δεν θα φτάσει τον Μάρτιο ή μετά τις γιορτές. Ωστόσο, δεν είναι και δεδομένο ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Όπως διαφαίνεται, ένα κρίσιμο ποσοστό των υποψηφιοτήτων θα έχει οριστικοποιηθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την τελική ανακοίνωση του κόμματος, καθώς οι υποψήφιοι που θα έχουν λάβει το «ΟΚ» θα επιθυμούν να επικοινωνήσουν την υποψηφιότητά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki