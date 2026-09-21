Η συνάντηση Λούλα και Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη ενόψει εκλογών

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε συνάντηση τετ-α-τετ με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη και χαρακτηρίστηκε ως μια συνάντηση μεταξύ δύο σημαντικών προσωπικοτήτων της αριστεράς στην αμερικανική ήπειρο. Οι συζητήσεις τους πραγματοποιήθηκαν ενόψει κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων που αναμένονται τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πλαίσιο της συνάντησης στη Νέα Υόρκη

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, δέχθηκε τον δήμαρχο Μαμντάνι στην κατοικία του μόνιμου αντιπροσώπου της Βραζιλίας στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η συνάντηση υπογραμμίζει τη σημασία των διμερών επαφών και των κοινών προσεγγίσεων σε θέματα που απασχολούν την αμερικανική ήπειρο.

Η παρουσία του Λούλα στην αμερικανική μεγαλούπολη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρείχε την ευκαιρία για αυτή την προσωπική επαφή με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Η επιλογή της κατοικίας του μόνιμου αντιπροσώπου της Βραζιλίας για τη διεξαγωγή της συνάντησης προσέδωσε έναν επίσημο τόνο στις συζητήσεις των δύο πλευρών.

Συζητήσεις για κοινά προβλήματα

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος προέβη σε μια σύντομη δήλωση προς τους δημοσιογράφους. Στη δήλωσή του, ο Λούλα ανέφερε ότι οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν σε προβλήματα που είναι κοινά και για τις δύο χώρες. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι ένα από τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν το αυξημένο κόστος διαβίωσης, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους πολίτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η αναφορά στο κόστος διαβίωσης ως κοινό πρόβλημα αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανταλλαγή απόψεων για τέτοια ζητήματα αποτελεί μέρος της προσπάθειας για εξεύρεση λύσεων και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Έμπνευση από τα κοινωνικά προγράμματα του Λούλα

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι σκοπεύει να αντλήσει έμπνευση από τα κοινωνικά προγράμματα που εφάρμοσε ο Λούλα στη Βραζιλία. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονταν στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες της χώρας και είχαν ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Ο Μαμντάνι εξέφρασε την πρόθεσή του να αναζητήσει τρόπους για να βελτιώσει τις συνθήκες για πολλούς Νεοϋορκέζους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια. Η αναφορά στα βραζιλιάνικα μοντέλα κοινωνικής πολιτικής δείχνει μια προσπάθεια για εξεύρεση πρακτικών λύσεων σε παρόμοια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νέα Υόρκη.

Το πολιτικό σκηνικό στη Βραζιλία

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών για τον Λούλα, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην προεδρία της Βραζιλίας. Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη χώρα έχει οριστεί για τις 4 Οκτωβρίου. Η εκλογική αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι περισσότερες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν μια εξαιρετικά αμφίρροπη μονομαχία.

Ο βασικός του αντίπαλος σε αυτή τη διεκδίκηση είναι ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος είναι γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου είναι επίσης γνωστός ως σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Η προεκλογική περίοδος στη Βραζιλία χαρακτηρίζεται από ένταση και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Ο ρόλος του Μαμντάνι στις Ηνωμένες Πολιτείες

Παράλληλα, ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει αναδειχθεί σε μια εξέχουσα μορφή εντός του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική του παρουσία ενισχύεται καθώς η χώρα οδεύει προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται κρίσιμες και ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές στη σύνθεση του Κογκρέσου.

Υπάρχει η πιθανότητα οι ενδιάμεσες εκλογές να αλλάσουν τη σύνθεση του Κογκρέσου προς όφελος των Δημοκρατικών, κάτι που θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση προσωπικοτήτων όπως ο Μαμντάνι. Η ενεργή συμμετοχή του στα πολιτικά δρώμενα της Νέας Υόρκης και η αναγνώρισή του εντός του κόμματος τον καθιστούν έναν σημαντικό παράγοντα στις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki