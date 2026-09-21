Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, στην Καλιφόρνια. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην καρδιά της τεχνολογικής ανάπτυξης, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με κορυφαία στελέχη εταιρειών, σημαντικούς επενδυτές και διακεκριμένους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας. Οι επαφές αυτές επικεντρώθηκαν σε θέματα ψηφιακών και υπολογιστικών υποδομών, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντικές συζητήσεις στην Nvidia

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κεντρικά γραφεία της Nvidia περιλάμβανε μια συνάντηση με ανώτατα στελέχη της εταιρείας στην Καλιφόρνια, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει εκτενώς για τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα των ψηφιακών και υπολογιστικών υποδομών. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν βασικό πυλώνα για την περαιτέρω ψηφιακή εξέλιξη της χώρας.

Παράλληλα, οι συζητήσεις επεκτάθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία και το εκτεταμένο οικοσύστημά της. Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ευρεία υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τον ρόλο της Nvidia ως καταλύτη στην εξέλιξη της AI σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο και ο ρόλος της Nvidia

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Nvidia, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσης μια ξενάγηση στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας. Εκεί, είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ορισμένων από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστημάτων υπολογιστικής στον κόσμο. Η δραστηριότητα αυτή υπογραμμίζει την πρωτοπορία της Nvidia στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Nvidia συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες που αναπτύσσει αποτελούν θεμελιώδη υποδομή για την εκπαίδευση και την αποτελεσματική λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την απαραίτητο παράγοντα για την εξέλιξη του κλάδου.

Επαφές με κορυφαίους επενδυτές στη Sequoia Capital

Στη συνέχεια της επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, ο πρωθυπουργός μετέβη στα κεντρικά γραφεία της Sequoia Capital. Εκεί, πραγματοποίησε συνάντηση με τους Partners της εταιρείας, Konstantine Buhler και Doug Leone. Η συνάντηση αυτή συγκέντρωσε μια σειρά από κορυφαίους επενδυτές, καθώς και ερευνητές που προέρχονται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και διακεκριμένα ερευνητικά εργαστήρια.

Επίσης, στη συνάντηση συμμετείχαν ιδρυτές και στελέχη επιχειρήσεων που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Η παρουσία αυτών των προσωπικοτήτων υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν σε κρίσιμους τομείς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki