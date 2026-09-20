Ο πρωθυπουργός στις ΗΠΑ: Εβδομάδα επαφών από τη Silicon Valley μέχρι τον ΟΗΕ

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινά μια πενθήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα διαρκέσει από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, έως την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Η ατζέντα του περιλαμβάνει συναντήσεις και δραστηριότητες σε δύο βασικούς σταθμούς: τη Silicon Valley και τη Νέα Υόρκη. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού έχει ως βασικούς άξονες τις επενδύσεις, την οικονομία, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Επαφές στη Silicon Valley για τεχνολογία και καινοτομία

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, και της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα θα έχει επαφές και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται ενεργά στην περιοχή της Silicon Valley.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες για την ενίσχυση της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Ομιλία στο Πανεπιστήμιο Stanford

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Stanford, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του στην Καλιφόρνια. Εκεί, έχει προγραμματιστεί να μιλήσει σε μια κλειστή εκδήλωση, η οποία φιλοξενείται από το Hoover Institution.

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή της Condoleezza Rice, η οποία έχει διατελέσει πρώην υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία της υπογραμμίζει τη σημασία των επαφών και των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Οικονομική ατζέντα στη Νέα Υόρκη

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι η Νέα Υόρκη, όπου ένα σημαντικό μέρος του οικονομικού του προγράμματος θα είναι αφιερωμένο στις επενδύσεις. Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Στη συζήτηση αυτή θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 30 θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι διατηρούν ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Παρουσίαση ελληνικής οικονομίας και διεθνείς εξελίξεις

Στην ατζέντα των συζητήσεων με τους επενδυτές και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν την ενέργεια, την άμυνα, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ελληνικής πλευράς, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στους επενδυτές την τρέχουσα πορεία της ελληνικής οικονομίας. Θα αναφερθεί επίσης στη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται, στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί, καθώς και στην εξέλιξη των επενδύσεων και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα.

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο τελικός προορισμός της πενθήμερης επίσκεψης του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είναι η Νέα Υόρκη, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η συμμετοχή του εκεί εντάσσεται στον ευρύτερο άξονα των διεθνών επαφών που αποτελούν μέρος της ατζέντας του ταξιδιού.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία, συμπληρώνοντας το πρόγραμμα των συναντήσεων που αφορούν την τεχνολογία και την οικονομία.

Με πληροφορίες από: Reader