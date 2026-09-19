Η ΕΛΑΣ σχεδιάζει τα επόμενα βήματα μετά τον πρώτο κύκλο και τη ΔΕΘ

Η ΕΛΑΣ σχεδιάζει τα επόμενα βήματα μετά τον πρώτο κύκλο και τη ΔΕΘ

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων κινήσεών της, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΘ σηματοδότησε, σύμφωνα με τους επιτελείς του κόμματος, το κλείσιμο ενός πρώτου κύκλου, τρεις και κάτι μήνες από την ίδρυσή του. Στο επίκεντρο των προσπαθειών βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της επιρροής του κόμματος και η επίτευξη συγκεκριμένων δημοσκοπικών στόχων.

Δημοσκοπικά δεδομένα και ο στόχος του 20%

Οι δημοσκοπήσεις που έχουν διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο, μετά και την ολοκλήρωση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, δείχνουν την ΕΛΑΣ να κινείται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο διάστημα. Τα ποσοστά της κυμαίνονται μεταξύ 15% και 17,5% περίπου, γεγονός που υποδηλώνει μια σχετική στασιμότητα.

Ωστόσο, στον απολογισμό που πραγματοποιεί το επιτελείο της ΕΛΑΣ, κρατούνται τα θετικά στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης με σαφή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, καθώς και τη μεγάλη διαφορά του Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον δείκτη «καταλληλότητας». Το πλεονέκτημα της πρωθυπουργικής εμπειρίας του κ. Τσίπρα έναντι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνεται στις έρευνες. Όλα αυτά συνυπολογίζονται με το δεδομένο ότι η ΕΛΑΣ ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν σε στελεχικό και οργανωτικό επίπεδο, προβάλλοντας στην πρώτη γραμμή τελείως νέα πρόσωπα.

Παρά ταύτα, ανοίγει ένας νέος κύκλος που χαρακτηρίζεται πιο δύσκολος. Η ΕΛΑΣ επιδιώκει να αυξήσει την επιρροή της και να καταγράψει το πολυπόθητο 2 μπροστά από το ποσοστό της, δηλαδή να φτάσει το 20%. Ο στόχος αυτός θεωρείται κρίσιμος για να μην απειληθεί η δεύτερη θέση του κόμματος και να διατηρηθεί η απόσταση από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Εξορμήσεις σε όλη τη χώρα και προγραμματικές θέσεις

Για το αμέσως επόμενο διάστημα, έχουν σχεδιαστεί εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια. Στις εξορμήσεις αυτές θα συμμετάσχουν τομεάρχες και κεντρικά στελέχη του κόμματος, ενώ δεν αποκλείεται και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Σκοπός των κινήσεων αυτών είναι να γίνουν κατανοητές και προσιτές οι εξαγγελίες και η φιλοσοφία του προγράμματος που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επιδιώκεται να αντικρουστεί η κυβερνητική προπαγάνδα που αφορά τις υπερκοστολογήσεις και τα συναφή περί «αμετανόητου» Τσίπρα.

Οικονομική ενίσχυση και διαφάνεια

Χθες, η ΕΛΑΣ έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα για την οικονομική της ενίσχυση. Το κόμμα ποντάρει σε δωρεές από μέλη και φίλους του, με το σύνθημα «θέλουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους».

Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμούν στην ΕΛΑΣ, ότι θα ακυρωθεί η συζήτηση περί κρυφών χορηγών του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του, προάγοντας τη διαφάνεια στις πηγές χρηματοδότησης.

Οργανωτική ανασυγκρότηση και νέα πρόσωπα

Η οργανωτική ενίσχυση του κόμματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική εν όψει του προεκλογικού μαραθωνίου. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί η στελέχωση των συντονιστικών των περιφερειών.

Μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινωθεί μόνο οι επικεφαλής αυτών των συντονιστικών. Παράλληλα, φαίνεται να συνεχίζεται η είσοδος «νέων» προσώπων στο κόμμα.

Ενδεικτικά, η πρώην αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ρόζα Βρεττού, έδειξε πως κατευθύνεται στην ΕΛΑΣ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης και της ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού.

Η τοποθέτηση της Ρόζας Βρεττού

Μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», η Ρόζα Βρεττού σημείωσε χαρακτηριστικά τη διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα. Ανέφερε ότι μόνο η ΕΛΑΣ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση.

Η κ. Βρεττού εξήγησε τη θέση της, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το.

Με πληροφορίες από: Topontiki