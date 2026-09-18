Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς.

Ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και επενδύσεις

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς του Μπαχρέιν συζήτησαν την αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τομέα των επενδύσεων, αναζητώντας τρόπους για την προώθηση νέων πρωτοβουλιών και τη δημιουργία ευκαιριών για αμοιβαίο όφελος μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδικότερα, στο τραπέζι τέθηκε η προοπτική υπογραφής ενός μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στόχος αυτής της κίνησης είναι να δοθεί νέα ώθηση στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν, δημιουργώντας ένα πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη συνεργασιών σε διάφορους τομείς. Ο βασιλιάς του Μπαχρέιν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους τομείς όπως η ναυτιλία, τα λιμάνια, η αεροπορία, η βιομηχανία και ο τουρισμός, όπου υπάρχουν πολλές δυνατότητες για κοινές δράσεις.

Περιφερειακές εξελίξεις και συνεργασία στον ΟΗΕ

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για διάφορα διεθνή ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα. Η συζήτηση για τις περιφερειακές εξελίξεις έλαβε χώρα σε «εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας.

Ένα σημαντικό μέρος της ατζέντας αφορούσε τη συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έως το τέλος του 2026, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία αυτή σε διεθνές επίπεδο.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου. «Μεγαλειότατε, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Σας ευχαριστούμε που βρήκατε τον χρόνο να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την απόλυτη δέσμευση της Ελλάδας όσον αφορά την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, υπό το πρίσμα των γεγονότων των τελευταίων μηνών. Τόνισε επίσης την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η ελληνική πλευρά στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. «Έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας το μεγάλο του ενδιαφέρον για την επερχόμενη συζήτηση και ευχαριστώντας εκ νέου τον βασιλιά για την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Η απάντηση του βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό για τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα. Χαρακτήρισε τη χώρα μας «πραγματικό φίλο του Μπαχρέιν και της περιοχής επί πολλά χρόνια», υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν.

Ο βασιλιάς Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα τόνισε τη σημασία μιας σταθερής Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι «Μια σταθερή Ελλάδα συνιστά πλεονέκτημα για όλους, για την Ευρώπη και για τη δική μας περιοχή του κόσμου». Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο περιοχές και εξέφρασε την ευελπιστία πως οι πληροφορίες και οι θέσεις που γνωρίζει η Ελλάδα θα μεταφερθούν στους φίλους της στην Ευρώπη, ώστε η θέση της Ευρώπης να είναι σαφής σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στον Κόλπο. Κατέληξε μεταφέροντας χαιρετισμούς και εκφράζοντας την προσδοκία για την προώθηση των διμερών σχέσεων, αναφέροντας εκ νέου τους τομείς της ναυτιλίας, των λιμανιών, της αεροπορίας, της βιομηχανίας και του τουρισμού ως πεδία κοινής δράσης.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit