Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα για την ενέργεια, διεκδικεί ευρωπαϊκή στήριξη

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό» καθώς διαφαίνεται ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη, λόγω του ενεργειακού «Αρμαγεδώνα». Η Αθήνα παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία το ξέφρενο ράλι των διεθνών τιμών της ενέργειας, «ποντάροντας» και στις Βρυξέλλες για παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τους πολίτες των κρατών – μελών. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα έγιναν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος «ξεκλειδώνει» κυβερνητικές εφεδρείες.

Ο «κόκκινος συναγερμός» και η ανησυχία της κυβέρνησης

Ο ενεργειακός «Αρμαγεδώνας» προμηνύει έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα για ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που έχει σημάνει «κόκκινο συναγερμό» στην κυβέρνηση. Η ανησυχία της κυβέρνησης είναι έκδηλη, καθώς παρακολουθεί τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών της ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Το θέμα των αυξήσεων στην ενέργεια, με επιπτώσεις που εκτείνονται από τα καύσιμα έως το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλεκτρικό ρεύμα, έχει για την κυβέρνηση, εκτός από οικονομική και κοινωνική, και πολιτική σημασία, ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση. Στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Ο πρωθυπουργός ιεράρχησε τις προτεραιότητες, τονίζοντας: «Πετρέλαιο θέρμανσης, diesel, βενζίνη. Τα ιεραρχώ έτσι γιατί προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν τον χειμώνα». Πρόσθεσε επίσης ότι «Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Θα υπάρξει στήριξη σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα κλείσει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή που έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο».

Επιδότηση diesel, επίδομα θέρμανσης και πλαφόν

Μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινωθούν, περιλαμβάνεται και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Επιπλέον, θα επαναφερθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ως μία κίνηση για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά.

Παράλληλα, προβλέπεται η επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον μήνα Οκτώβριο. Η επιδότηση αυτή ανέρχεται σήμερα σε 10 λεπτά το λίτρο από κρατικούς πόρους, ενώ υπάρχει και μία πρόσθετη ελάφρυνση της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο που προέρχεται από τα διυλιστήρια.

Τι δεν αλλάζει στην αμόλυβδη και οι συγκρίσεις τιμών

Σε αυτή τη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει σχεδιασμός για ελάφρυνση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Η κυβέρνηση εστιάζει σε άλλες κατηγορίες καυσίμων, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η σύγκριση των τρεχουσών τιμών με τις αντίστοιχες περσινές αποτυπώνει το μέγεθος του ενεργειακού «εφιάλτη». Η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει αύξηση κατά 42 λεπτά το λίτρο, καθώς από τα 1,75 ευρώ έφτασε ακόμη και στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στο πετρέλαιο, καθώς και στο φυσικό αέριο, το οποίο συμπαρασύρει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Με πληροφορίες από: Newsit