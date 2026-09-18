Εκλογές στη Ρωσία: Στις κάλπες 111 εκατομμύρια πολίτες για τη νέα Κρατική Δούμα

Περίπου 111 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες καλούνται στις κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της νέας Κρατικής Δούμας, της κάτω Βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, θα διαρκέσει τρεις ημέρες, ξεκινώντας σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνοντας στις 20 Σεπτεμβρίου. Το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία», με επικεφαλής τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία από θέση ισχύος και υπεροχής.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας και οι έδρες

Οι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν συνολικά τα 450 μέλη της Κρατικής Δούμας, τα οποία θα υπηρετήσουν για πενταετή θητεία. Η κατανομή των εδρών γίνεται με δύο τρόπους: οι 225 έδρες κατανέμονται μέσω πανεθνικής ψηφοφορίας για τα κόμματα, ενώ οι υπόλοιπες 225 έδρες αναδεικνύονται μέσω μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών σε όλη τη χώρα.

Στην παρούσα σύνθεση της Κρατικής Δούμας, η «Ενωμένη Ρωσία» διαθέτει 310 έδρες, εξασφαλίζοντας έτσι πλειοψηφία άνω των δύο τρίτων. Αναμένεται ότι και σε αυτές τις εκλογές, το κόμμα θα παραμείνει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στο ρωσικό κοινοβούλιο, διατηρώντας την πλειοψηφία του.

Η συμμετοχή των προσαρτημένων περιοχών

Μία σημαντική παράμετρος αυτών των εκλογών είναι η συμπερίληψη, για πρώτη φορά σε αυτή τη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, των κατοίκων τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας. Αυτές οι περιοχές έχουν ανακηρυχθεί προσαρτημένες από τη Μόσχα.

Η συμμετοχή αυτών των περιοχών στην εκλογική διαδικασία σηματοδοτεί μια νέα φάση στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το κρατικό ινστιτούτο VTsIOM στα τέλη Αυγούστου, η «Ενωμένη Ρωσία» συγκέντρωνε το 37% των ψήφων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ακολουθούσε με ποσοστό 11,6%.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ισχυρή θέση του κυβερνώντος κόμματος ενόψει της τριήμερης εκλογικής διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για τη διατήρηση της κυριαρχίας του στη Δούμα.

Η στάση της αντιπολίτευσης

Τα μεγαλύτερα κόμματα που συγκροτούν τη λεγόμενη «συστημική αντιπολίτευση», όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα και το εθνικιστικό LDPR, ακολουθούν μια γενικά υποστηρικτική στάση απέναντι στη ρωσική πολεμική επιχείρηση. Συχνά, τα κόμματα αυτά ψηφίζουν μαζί με την «Ενωμένη Ρωσία» σε βασικά ζητήματα που αφορούν την πολιτική ατζέντα.

Αντίθετα, το Ανώτατο Δικαστήριο απέκλεισε τον Αύγουστο την ομοσπονδιακή λίστα του φιλελεύθερου κόμματος Yabloko από την κομματική ψηφοφορία. Το Yabloko αποτελεί το μοναδικό κόμμα που έχει τοποθετηθεί ανοιχτά κατά του πολέμου, εκφράζοντας διαφορετική άποψη σε σχέση με τη συστημική αντιπολίτευση.

Η σημασία της συμμετοχής των ψηφοφόρων

Το βασικό ενδιαφέρον γύρω από αυτές τις εκλογές δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην κατανομή των εδρών μεταξύ των κομμάτων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή των ψηφοφόρων σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

Το Κρεμλίνο αναμένεται να επιχειρήσει να εξαγάγει ένα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα από το τελικό αποτέλεσμα, με τη συμμετοχή να αποτελεί έναν κεντρικό δείκτη για την ερμηνεία της λαϊκής βούλησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis