Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να μην «τσιμπάει» στους καβγάδες περί κοστολόγησης

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) συνεχίζει να εστιάζει στην αποδόμηση των όσων ακούστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από την ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, το κόμμα ανεβάζει ψηλά στην ατζέντα του κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η ακρίβεια στα καύσιμα και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης.

Επιπλέον, το ΚΚΕ θέτει στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας, το οποίο, όπως αναφέρει, μπήκε στο στόχαστρο του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις του κόμματος εκφράστηκαν τόσο από το βήμα της ΔΕΘ όσο και μέσω ανακοινώσεων του γραφείου Τύπου του.

Η στάση του ΚΚΕ στη ΔΕΘ

Από το βήμα της δικής του ομιλίας στη ΔΕΘ, το ΚΚΕ κάλεσε τον λαό «να κόψει οριστικά τους δεσμούς με τα κόμματα του συστήματος». Η έκκληση αυτή συνοδεύτηκε από την προτροπή να απορρίψει τις «μη ρεαλιστικές αντιλήψεις ότι δήθεν “βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα” και πρέπει απλώς να επιλέξουμε τον πιο καταρτισμένο ή τον πιο έντιμο “πλοηγό”».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, αυτές οι αντιλήψεις «έχουν στερήσει πολύτιμο χρόνο στο παρελθόν». Το κόμμα υπογράμμισε ότι «ειδικά στις σημερινές συνθήκες που σκοτεινιάζουν επικίνδυνα, ο επιπλέον χαμένος χρόνος μπορεί να στοιχίσει ακριβά στον λαό», τονίζοντας την ανάγκη για άμεση και αποφασιστική δράση.

Ο «κάλπικος καβγάς» περί κοστολόγησης

Από το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ έγινε λόγος για έναν «κάλπικο καβγά» που διεξάγεται μεταξύ της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αναφορικά με το ζήτημα της κοστολόγησης. Το ΚΚΕ σημείωσε ότι αυτός ο καβγάς έχει έναν συγκεκριμένο στόχο.

Ο στόχος αυτός, σύμφωνα με το κόμμα, είναι «ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του και να αρκεστεί σε ό,τι περισσεύει από τη στήριξη της κερδοφορίας των λίγων που όλοι με τα αντιλαϊκά προγράμματά τους υπηρετούν». Με τον τρόπο αυτό, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι επιχειρείται η υπονόμευση των λαϊκών διεκδικήσεων.

Κριτική για μισθούς και συντάξεις

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας την Τρίτη στο νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, στόχευσε ξανά σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, κατηγορώντας τους για την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού την περίοδο των μνημονίων. Το μέτρο αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

Ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛ.Α.Σ., ο κύριος Κουτσούμπας σχολίασε με ειρωνικό τόνο: «Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει ομάδα επιπέδου “Μπαρτσελόνα” για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση, αλλά τελικά η αντιπαράθεσή του με τον κύριο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του “Βραδυποριακού” με τον “Ταλαιπωριακό”».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ολοκλήρωσε την παρατήρησή του λέγοντας πως οι δύο παραπάνω «ανταγωνίζονται σε ένα στημένο παιχνίδι “σούπα”, για την κυβερνητική καρέκλα», υποδηλώνοντας ότι η αντιπαράθεση είναι προσχηματική και αποσκοπεί στην κατάληψη της εξουσίας.

Η ακρίβεια στα καύσιμα και το επίδομα ανεργίας

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των καυσίμων, το οποίο ήδη αρχίζει να προκαλεί ανησυχία στους πολίτες, το ΚΚΕ, μέσω του Περισσού, σχολίασε τη νέα έκρηξη στην τιμή της βενζίνης. Το κόμμα επισήμανε ότι αυτή η αύξηση «προστίθεται στο παρατεταμένο ράλι ακρίβειας στα καύσιμα» και «επιβεβαιώνει ξανά το πόσο “αέρας κοπανιστός” ήταν για τα λαϊκά στρώματα οι “συμφωνίες κυρίων” και τα άλλα “κοστολογημένα” μέτρα που διαφήμιζε η κυβέρνηση».

Το ΚΚΕ σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν δικαιούται καν να επικαλείται δικαιολογίες για τη διεθνή συγκυρία και τις πολεμικές κρίσεις. Αυτό, κατά το κόμμα, ισχύει ιδιαίτερα τη στιγμή που «συνεχίζει την απαράδεκτη εμπλοκή της χώρας σε αυτές κι ενώ αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού». Ως τέτοια μέτρα, το ΚΚΕ πρότειψε την κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην ενέργεια.

Τέλος, το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ σχολίασε τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη περί μείωσης του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, αναδεικνύοντας τις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας ενέργειας για τους ανέργους.

Με πληροφορίες από: Topontiki