Από το σκληρό ροκ στους ήπιους τόνους για τον Αντώνη Σαμαρά

Μια κοφτή απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο ERTNEWS, επιβεβαίωσε τη μεταβολή στην τακτική του Μεγάρου Μαξίμου έναντι του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η νέα αυτή προσέγγιση έρχεται μετά από προβληματισμό που εκφράστηκε από αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης. Ο στόχος είναι πλέον η υιοθέτηση ηπιότερων τόνων στην επικοινωνιακή στρατηγική.

Η μεταστροφή στην τακτική του Μεγάρου Μαξίμου

Η χθεσινή δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, η οποία χαρακτηρίστηκε ως κοφτή, σηματοδοτεί μια αλλαγή στην προσέγγιση του κυβερνητικού επιτελείου. Το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποφάσισε να αλλάξει την τακτική που ακολουθούσε μέχρι πρότινος απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Αυτή η μεταστροφή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα εσωτερικού προβληματισμού. Αρκετοί υπουργοί φέρεται να κατέθεσαν τις εκτιμήσεις τους, οι οποίες οδήγησαν στην αναθεώρηση της στρατηγικής. Οι προηγούμενες υψηλών τόνων δηλώσεις του πρωθυπουργού είχαν συγκεκριμένες επιπτώσεις που κρίθηκε σκόπιμο να αποφευχθούν στο μέλλον.

Ο προβληματισμός των υπουργών

Οι υπουργοί που εξέφρασαν τον προβληματισμό τους εκτίμησαν ότι η προηγούμενη, υψηλών τόνων επίθεση του πρωθυπουργού προς τον Μεσσήνιο πολιτικό, Αντώνη Σαμαρά, είχε ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε ότι αυτή η επίθεση έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από τα κυβερνητικά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί.

Αντί να εστιάσει η δημόσια συζήτηση στα μέτρα, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε προς το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην ανάγκη για επαναξιολόγηση της επικοινωνιακής γραμμής, με στόχο να επανέλθει η ατζέντα στα θέματα που απασχολούν την κυβέρνηση και όχι σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις ή σε ενδεχόμενες πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Η δήλωση του πρωθυπουργού και οι επιπτώσεις της

Στο πλαίσιο αυτής της νέας τακτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε σε μια πολύ σύντομη και συγκεκριμένη απάντηση όταν ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά. Η δήλωσή του ήταν: «Ό,τι είχα να πω, το είπα. Ρωτήστε με ξανά, αν κάνει κόμμα».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσπάθεια να κλείσει το θέμα, τουλάχιστον προσωρινά, και να αποφευχθεί περαιτέρω δημόσια αντιπαράθεση. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να μην τροφοδοτείται η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, το οποίο, όπως εκτιμήθηκε, αποσπά την προσοχή από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Οι δημοσκοπήσεις και ο εντεινόμενος σκεπτικισμός

Παρά τη μεταβολή στην κυβερνητική τακτική, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Όσο αυτές δείχνουν ότι η δυνητική στήριξη του εγχειρήματος του Αντώνη Σαμαρά είναι μεγαλύτερη από τις αρχικές κυβερνητικές προβλέψεις, τόσο εντείνεται και ο σκεπτικισμός εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο σκεπτικισμός αυτός αφορά τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση μέχρι την οριστική απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα. Η δυναμική που εμφανίζει ο πρώην πρωθυπουργός στις δημοσκοπήσεις δημιουργεί νέα δεδομένα και απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς η αντιμετώπισή του ως απλού βουλευτή ή ως αρχηγού αντίπαλου κόμματος έχει διαφορετικές διαστάσεις.

Ο χρόνος ίδρυσης του κόμματος

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα γίνει σύντομα. Αυτή η εκτίμηση επηρεάζει επίσης την τακτική που ακολουθείται.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση δεν αναμένει την άμεση δημιουργία του κόμματος, τουλάχιστον όχι τόσο σύντομα όσο θα ήλπιζαν αρχικά για να ξεκινήσει η αντιμετώπισή του ως αρχηγού αντίπαλου κόμματος. Η διαπίστωση αυτή επιτρέπει στο Μέγαρο Μαξίμου να προσαρμόσει περαιτέρω τη στρατηγική του, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό χρονικό ορίζοντα των πολιτικών εξελίξεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis