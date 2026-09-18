Η εικόνα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της MRB. Η έρευνα παρουσιάστηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, αναδεικνύοντας τις τρέχουσες ισορροπίες μεταξύ των κομμάτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Η πρόθεση ψήφου και οι διαφορές των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,8%, διατηρώντας προβάδισμα 9,5 μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφεται στο 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,2%, ενώ έπονται η Ελληνική Λύση με 7,7% και το ΚΚΕ με 5,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στο 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2% και η Φωνή Λογικής στο 3,1%.

Κάτω από το όριο του 2% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%. Σημαντικό είναι το ποσοστό των πολιτών που επιλέγουν την απάντηση «άλλο κόμμα», το οποίο φτάνει το 5,7%. Παράλληλα, το 14,7% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ή δεν απαντά, ενώ το 3,3% δηλώνει λευκό, άκυρο ή αποχή. Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται συνολικά στο 18%.

Μεταβολές από την προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB, που είχε διεξαχθεί τον Ιούλιο, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετάβλητη στο 23,8%. Αντίθετα, η ΕΛΑΣ καταγράφει οριακή υποχώρηση, από 14,4% τον Ιούλιο σε 14,3% στην τρέχουσα δημοσκόπηση. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει άνοδο, ανεβαίνοντας από το 9,1% στο 10,2%, ενώ και η Ελληνική Λύση αυξάνει το ποσοστό της από 7,1% σε 7,7%.

Το ΚΚΕ υποχωρεί από το 6% στο 5,5%, ενώ η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία από 7,2% τον Ιούλιο βρίσκεται πλέον στο 4,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από 4,1% σε 3,2%, ενώ η Φωνή Λογικής κινείται ανοδικά από 2,7% σε 3,1%.

Αναγωγή ποσοστών και κοινοβουλευτική δύναμη

Με την αναγωγή των ποσοστών στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29%, η ΕΛΑΣ στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 6,7% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 3,9% και η Φωνή Λογικής 3,8%. Κάτω από το όριο του 3% παραμένουν το ΜέΡΑ25 με 2,3%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Η κατηγορία «άλλο κόμμα» φτάνει στο 7,1%.

Η αναγωγή των ποσοστών οδηγεί και σε μια ενδεικτική κατανομή των 300 κοινοβουλευτικών εδρών. Με βάση την εκτίμηση της MRB, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 118 έδρες. Από αυτές, οι 90 προκύπτουν από την αναλογική κατανομή και οι υπόλοιπες 28 από το μπόνους του πρώτου κόμματος. Η ΕΛΑΣ υπολογίζεται στις 54 έδρες και το ΠΑΣΟΚ στις 38. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 29 έδρες, το ΚΚΕ με 21, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 16, ενώ από 12 έδρες συγκεντρώνουν η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.

Η «γκρίζα ζώνη» και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Η μέτρηση της MRB καταγράφει επίσης τις απαντήσεις των πολιτών στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποσοστά των απαντήσεων δεν αναφέρονται στην παρούσα δημοσίευση. Η έρευνα φωτίζει παράλληλα το μέγεθος της «γκρίζας ζώνης» των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος, που περιλαμβάνει όσους δεν έχουν αποφασίσει, δεν απαντούν, ή δηλώνουν λευκό/άκυρο/αποχή, διαμορφώνεται συνολικά στο 18%. Αυτό το ποσοστό υποδηλώνει ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος που δεν έχει ακόμη καταλήξει στην επιλογή του, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για μελλοντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki