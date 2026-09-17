Ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park: «Το Ελληνικό ανήκει στους πολίτες – Η σταθερότητα προϋπόθεση για τα μεγάλα έργα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελετή εγκαινίων του The Ellinikon Sports Park, υπογράμμισε ότι το Ελληνικό αποκτά νέα μορφή και εξελίσσεται σε έναν ανοιχτό και φιλόξενο προορισμό για όλους τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως δεν δημιουργείται μια «περίκλειστη πόλη» για λίγους, όπως κάποιοι είχαν σπεύσει να προβλέψουν. Παράλληλα, επισήμανε ότι η σταθερότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση τέτοιων μεγάλων έργων.

Το The Ellinikon Sports Park και η ευρύτερη προσπάθεια

Το νέο αθλητικό πάρκο στο Ελληνικό αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός. Η Lamda Development έχει αναλάβει την αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτή η δράση εντάσσεται σε μια συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, περιλαμβάνονται έργα όπως η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ και η αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Για την υλοποίηση αυτών των έργων, κινητοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα που αξιοποιεί τόσο εθνικούς όσο και ευρωπαϊκούς πόρους, με στόχο τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο αθλητισμός ως κοινωνική επένδυση

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον στόχο της κυβέρνησης να καταστεί η άσκηση αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους. Ο αθλητισμός, όπως ανέφερε, λειτουργεί ως ιδανικό αντίδοτο στην υπερβολική χρήση των οθονών, προσφέροντας παράλληλα σημαντικές ευκαιρίες.

Μέσω του αθλητισμού, τα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν φιλίες, να κοινωνικοποιηθούν και να καλλιεργήσουν την ευγενή άμιλλα. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επένδυση στον αθλητισμό ως μια «βαθιά κοινωνική επένδυση», τονίζοντας τον πολλαπλό της αντίκτυπο στην κοινωνία.

Το όραμα για την Αττική και τα αστικά κέντρα

Το έργο του The Ellinikon Sports Park, που παραδόθηκε σήμερα, αποτελεί μία μόνο πτυχή του ευρύτερου οράματος για την Αττική των επόμενων δεκαετιών. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε σημαντικές αναπλάσεις και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για την περιοχή. Συγκεκριμένα, μίλησε για την επέκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού και τη μεγάλη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.

Επίσης, αναφέρθηκε στο έργο του ΑΕΝΑΟΝ, το οποίο προβλέπεται να προσθέσει νέους χώρους πρασίνου και αναψυχής, επιτρέποντας στην πόλη να επανασυνδεθεί με τη θάλασσα. Αυτές οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος.

Ευρύτερες παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα

Πέρα από την Αττική, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την αναγέννηση του Τατοΐου, το οποίο αναμένεται να εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό προορισμό στα βόρεια της Αττικής. Αναφέρθηκε επίσης στη Διπλή Ανάπλαση στην Αθήνα, ένα έργο που θα αλλάξει την όψη της πρωτεύουσας.

Στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε τη σημασία του Πάρκου Παύλου Μελά, καθώς και την επικείμενη ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Όλες αυτές οι παρεμβάσεις, όπως τόνισε, αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργία των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.

Καταλύτες ανάπτυξης και πρόοδος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το σύνολο αυτής της προσπάθειας ως μια σημαντική, εκτεταμένη και καλά σχεδιασμένη πολιτική που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Τα έργα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν παραμένουν στα λόγια, αλλά εξελίσσονται σε απτούς καταλύτες ανάπτυξης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα έργα αυτά αποτελούν απτές αποδείξεις της προόδου της χώρας. Η υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων, όπως επανέλαβε, προϋποθέτει τη σταθερότητα, την οποία ανέφερε ως βασικό παράγοντα για την επιτυχία τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Reader