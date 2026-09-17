Δημοσκόπηση Marc: Η Νέα Δημοκρατία στο 31%, η ΕΛΑΣ στο 16% και πτώση για το κόμμα Καρυστιανού

Το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώθηκε μετά τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), επιχειρεί να αποτυπώσει η πρόσφατη δημοσκόπηση της Marc, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ant1. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μικρά κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει πτώση. Ιδιαίτερη υποχώρηση εμφανίζει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η εκτίμηση ψήφου και η σύνθεση της Βουλής

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης, η οποία προμηνύει τη συγκρότηση εννιακομματικής Βουλής, η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 31%. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με ποσοστό 16%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 11,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,2% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) φτάνει το 6,8%.

Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 5,5%, ποσοστό στο οποίο κατακρημνίζεται και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», από το 10,5% που είχε στην προηγούμενη μέτρηση. Τη Φωνή Λογικής επιλέγει το 3,5% των ερωτηθέντων, ενώ το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,2%. Εκτός Βουλής, με βάση την εκτίμηση ψήφου, μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%, οι Σπαρτιάτες με 1,4%, η Νίκη με 1,3% και οι Δημοκράτες με 1%. Το 4% των ερωτηθέντων απαντά «άλλο κόμμα».

Η πρόθεση ψήφου και οι μεταβολές

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει άνοδο, φτάνοντας το 27,5% από 26,8% που ήταν προηγουμένως. Αντίθετα, η ΕΛΑΣ χάνει 0,3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 14% από 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει επίσης άνοδο, φτάνοντας το 10,1% από 9,2%, ενώ η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 6,5% από 6,1%.

Το ΚΚΕ σημειώνει μικρή άνοδο στο 6% από 5,9%, και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,9% από 4,6%. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού πέφτει στο 4,6% από 9,2%. Άνοδο καταγράφουν και η Φωνή Λογικής με 2,9% (από 2,3%), το ΜέΡΑ25 με 2,9% (από 2,4%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% (από 1,1%). Το ποσοστό για «άλλο κόμμα» ανέρχεται στο 3,8% από 1,2%, ενώ οι αναποφάσιστοι μετρώνται στο 11% από 11,2%.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός και προφίλ αναποφάσιστων

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 31%, διατηρώντας διαφορά 16,1 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συγκεντρώνει 14,9%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ακολουθεί με 8%, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος βρίσκεται στο 5,1%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει 4,8% και η Μαρία Καρυστιανού 3,6%.

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν και από το ποιοτικό προφίλ των ψηφοφόρων της αδιευκρίνιστης ψήφου. Το 34,6% αυτών προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 18,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες, το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ και το 6,2% από τη Νίκη. Επιπλέον, το 3,2% των αναποφάσιστων προέρχεται από την Ελληνική Λύση, ενώ το 8,6% δηλώνει προέλευση από άλλο κόμμα.

Προτιμήσεις για κυβερνητικά σχήματα

Όσον αφορά τις προτιμήσεις της κοινής γνώμης για το είδος της κυβέρνησης, το 27,8% των ερωτηθέντων απαντά ότι προτιμά «αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία». Ένα ποσοστό 27,1% επιθυμεί συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και μικρότερων αριστερών κομμάτων. Συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ζητά το 9,6%.

Τέλος, συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με μικρότερα δεξιά κόμματα προτιμά το 8% των συμμετεχόντων στην έρευνα της Marc.

Η απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ αξιολογήθηκαν θετικά ή μάλλον θετικά από το 38,4% της κοινής γνώμης, έναντι 55% που τις αξιολόγησε αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Αντιστοίχως, οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη αντιμετωπίστηκαν θετικά ή μάλλον θετικά από το 29,7%, έναντι 55,4% που τις είδε αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα αντιμετωπίζονται θετικά ή μάλλον θετικά από το 24,1% και αρνητικά ή μάλλον αρνητικά από το 62,7%. Συνολικά, την πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως απαντά το 35,7%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 20,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%.

Η δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά

Η έρευνα της Marc εξετάζει επίσης τη δυνητική ψήφο σε ένα ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Σε αυτό το ερώτημα, το 85,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε.

Με πληροφορίες από: Topontiki