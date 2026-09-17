Δημοσκόπηση Marc: Η Νέα Δημοκρατία στο 31% στην εκτίμηση ψήφου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός

Μία νέα δημοσκόπηση της εταιρίας Marc, τα αποτελέσματα της οποίας προβλήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026 από τον ΑΝΤ1, φέρνει στο προσκήνιο τις τρέχουσες πολιτικές τάσεις και τις προτιμήσεις των πολιτών. Η έρευνα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και στις ανακοινώσεις που έκαναν κατά την παρουσία τους εκεί. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 31% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία της, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, λαμβάνοντας επίσης ποσοστό 31% στην σχετική ερώτηση.

Προτιμήσεις για κυβερνητικές συνεργασίες

Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των πολιτών για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, η δημοσκόπηση της Marc καταγράφει διαφορετικές και ενδιαφέρουσες τάσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 27,8% των ερωτηθέντων, τάσσεται υπέρ του σχηματισμού μίας αυτοδύναμης κυβέρνησης, με τη Νέα Δημοκρατία να αναλαμβάνει την ευθύνη της διακυβέρνησης.

Παράλληλα, ένα σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό, το 27,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα, επιθυμεί μία συνεργασία μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Αριστερή Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) και μικρότερων αριστερών κομμάτων για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Επιπλέον, ένα μικρότερο αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό, της τάξης του 9,6%, προτείνει κυβερνητική συνεργασία μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υποδεικνύοντας την προτίμηση για ευρύτερες συναινέσεις.

Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην κρίσιμη ερώτηση σχετικά με τον καταλληλότερο πρωθυπουργό για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει την προτίμηση του 31% των πολιτών, αναδεικνυόμενος ως η πρώτη επιλογή. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επιλέγεται από το 14,9% των ερωτηθέντων, διατηρώντας τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει ποσοστό 8% στην ίδια ερώτηση, συμπληρώνοντας την τριάδα των πολιτικών αρχηγών που αξιολογούνται από τους πολίτες ως προς την καταλληλότητά τους για το πρωθυπουργικό αξίωμα. Τα αποτελέσματα αυτά σκιαγραφούν τις προτιμήσεις των πολιτών για την ηγεσία της χώρας.

Τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, τα κόμματα καταγράφουν τα εξής ποσοστά, όπως προκύπτουν από τη δημοσκόπηση της Marc: Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,5% των προτιμήσεων. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) λαμβάνει 14%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 10,1%, διατηρώντας μια θέση στην τρίτη εκλογική δύναμη.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) καταγράφει 6,5%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 6%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4,9% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,6%. Τέλος, η Φωνή Λογικής και το Μέρα25 λαμβάνουν από 2,9% το καθένα, ποσοστά που βρίσκονται κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή, με βάση την πρόθεση ψήφου.

Η εκτίμηση ψήφου των κομμάτων

Στην εκτίμηση ψήφου, η οποία αποτελεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των εκλογικών συσχετισμών μετά την αναγωγή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το ποσοστό της στο 31%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) εμφανίζεται με 16%, καταγράφοντας μια σημαντική άνοδο σε σχέση με την πρόθεση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 11,5%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,2%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) καταγράφει 6,8%, και η Πλεύση Ελευθερίας μαζί με την Ελπίδα Δημοκρατίας λαμβάνουν από 5,5% η καθεμία, επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους στο πολιτικό σκηνικό. Αυτά τα ποσοστά δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα των δυνάμεων των κομμάτων.

Αξιολόγηση της στάσης έναντι της Τουρκίας

Η δημοσκόπηση της Marc περιέλαβε επίσης μία ερώτηση που αφορούσε την αξιολόγηση της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 60% των πολιτών χαρακτηρίζει τη στάση αυτή ως «θετική».

Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την άποψη της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων σχετικά με τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση, αντανακλώντας μια γενική αποδοχή της ακολουθούμενης πολιτικής στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Newsit