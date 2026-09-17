Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για Σαμαρά και Καραμανλή: Διαφορετική προσέγγιση στους πρώην πρωθυπουργούς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην ΕΡΤNews, κλήθηκε να σχολιάσει θέματα που αφορούσαν τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Η προσέγγισή του στις δύο περιπτώσεις παρουσίασε αξιοσημείωτες διαφορές, καθώς για τον κ. Σαμαρά οι δηλώσεις του ήταν ιδιαίτερα λακωνικές, ενώ για τον κ. Καραμανλή αναφέρθηκε εκτενέστερα, υπογραμμίζοντας τη σχέση τους και τις πολιτικές επιλογές του.

Η στάση του πρωθυπουργού απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετώπισε με ιδιαίτερη συντομία την ερώτηση του δημοσιογράφου Παναγιώτη Στάθη σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Ο πρωθυπουργός φάνηκε να προσπερνά σχεδόν ως μη γενόμενη την αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό, περιορίζοντας τις δηλώσεις του στο ελάχιστο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως έχει ήδη τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος στο παρελθόν. Μάλιστα, παρέπεμψε σε μια ενδεχόμενη νέα ερώτηση, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος. «Ό,τι είναι να πω το είπα. Αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα να με ξαναρωτήσετε» ήταν η φράση με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη συζήτηση για το εν λόγω ζήτημα.

Η διαφορετική αντιμετώπιση του Κώστα Καραμανλή

Εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση επιφύλαξε ο πρωθυπουργός για τον Κώστα Καραμανλή. Σε αντίθεση με την περίπτωση του κ. Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με περισσότερες λεπτομέρειες στον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζοντας τις σκέψεις του για τη μεταξύ τους σχέση και την πορεία του κ. Καραμανλή στην πολιτική.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι διατηρεί μαζί του μια καλή προσωπική σχέση. Αυτή η αναφορά υποδηλώνει έναν διαφορετικό βαθμό εγγύτητας και επικοινωνίας σε σύγκριση με την προσέγγιση που υιοθέτησε για τον Αντώνη Σαμαρά, όπου η συζήτηση έκλεισε άμεσα.

Προσωπικές σχέσεις και πολιτική αποστασιοποίηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον σεβασμό του στην επιλογή του Κώστα Καραμανλή να αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αναγνώριση της προσωπικής απόφασης του πρώην πρωθυπουργού να επιλέξει έναν διαφορετικό ρόλο μετά την πρωθυπουργία του.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κάθε πολιτικός κύκλος κάποια στιγμή ολοκληρώνεται. Στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή, ο ίδιος έχει επιλέξει να μην παρεμβαίνει πλέον με τον τρόπο που το έκανε όταν ήταν ενεργός πολιτικός, σεβόμενος την ολοκλήρωση του δικού του κύκλου.

Η διαρκής σύνδεση με τη Νέα Δημοκρατία

Παρά την αποστασιοποίησή του από την ενεργό πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο Κώστας Καραμανλής παραμένει πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η σύνδεση, κατά την άποψη του πρωθυπουργού, είναι διαρκής και αφορά όλους όσοι έχουν υπηρετήσει ως πρωθυπουργοί της παράταξης.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορικής συνέχειας και της αναγνώρισης του ρόλου των πρώην πρωθυπουργών στην πορεία του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης με αυτόν τον τρόπο διαχώρισε την προσωπική επιλογή του κ. Καραμανλή για αποστασιοποίηση από την ενεργό πολιτική από τη διαχρονική του σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.

Με πληροφορίες από: Topontiki