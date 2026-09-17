Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο δελτίο της ΕΡΤ, ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας, την οποία χαρακτήρισε ως τη «μόνη πολιτική λύση» για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Η αυτοδυναμία ως μονόδρομος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με σαφήνεια ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη πολιτική και ρεαλιστική πρόταση για το κόμμα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι σημαντικό η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών, κάτι που δεν θεωρεί αυτονόητο. Υπογράμμισε επίσης ότι μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μεσολαβούν οι εκλογές, θέτοντας το δίλημμα των εκλογών και ζητώντας καθαρή εντολή αυτοδυναμίας.

Ο πρωθυπουργός αποσάρθρωσε τα σενάρια συγκυβερνήσεων, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του. Επίσης, τοποθετήθηκε αυστηρά σχετικά με τα θεσμικά αναχώματα στην ακροδεξιά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτής της τοποθέτησης.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, επικεντρώνοντας στην απλή αναλογική και στο σενάριο της «προοδευτικής διακυβέρνησης». Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σενάριο ως «συνταγή αστάθειας». Επιπλέον, σχολίασε τη δήλωση του κ. Τσίπρα για το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, λέγοντας: «Ο Τσίπρας λέει πως μπορεί να πάμε σε δεύτερες εκλογές, αλλά ας διακρίνουμε τι είναι εφικτό και τι είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας».

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να ασκήσει οξεία κριτική και στη στάση του ΠΑΣΟΚ. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, έχοντας μάλιστα υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ με τον οποίο είχε «άριστη συνεργασία σε μία δύσκολη περίοδο». Ωστόσο, εξέφρασε την απορία του για τη σημερινή στάση του κόμματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μόνο μπλουζάκια δεν είδα «ποτέ με τη ΝΔ» σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη».

Η πορεία της Νέας Δημοκρατίας και η φθορά της εξουσίας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «δεν είναι συνηθισμένο ένα κόμμα που κυβερνά 7,5 χρόνια να προηγείται της αντιπολίτευσης». Παραδέχθηκε την ύπαρξη μιας «σχετικής φθοράς», εξηγώντας ότι «υπάρχει πάντα ο νόμος της πολιτικής βαρύτητας, οπότε πρέπει να προσπαθούμε και ως προς την ουσία και ως προς το ύφος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι μίλησε για απουσία εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θεωρούν ότι αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία θα τα υλοποιήσει. Κατέληξε λέγοντας ότι «ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό και θα υποδείξει ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση».

Αναφορές σε Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο δελτίο της ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Οι πηγές δεν αναφέρουν το ακριβές περιεχόμενο των δηλώσεών του σχετικά με τους δύο πολιτικούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader