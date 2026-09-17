Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε την ύπαρξη υπόγειων σηράγγων κάτω από την Αγία Σοφία

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός δικτύου σηράγγων μήκους 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγία Σοφία. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Καχραμανμαράς, όπου ο υπουργός παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεχιζόμενες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμημάτων του μνημείου.

Οι εργασίες αυτές, όπως τόνισε, έχουν ως στόχο την προστασία και τη διατήρηση του σχεδόν 1.500 ετών κτίσματος για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα με τις σήραγγες, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε και σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία.

Η επιβεβαίωση των υπόγειων σηράγγων

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι επιβεβαίωσε την ύπαρξη σηράγγων μήκους 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγία Σοφία. Η αναφορά αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης δήλωσης που είχε κάνει τον Φεβρουάριο του 2026, όταν είχε ανακοινώσει την καταγραφή αυτών των υπόγειων διαδρομών.

Οι σήραγγες αυτές χρονολογούνται πριν από περίπου 1.600 χρόνια, προσθέτοντας ένα νέο ενδιαφέρον στο ιστορικό βάθος του μνημείου. Ο υπουργός σημείωσε ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις, αλλά οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμημάτων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες, θα αξιολογηθεί το ενδεχόμενο να ανοιχτούν τα κατάλληλα και ασφαλή τμήματα των σηράγγων για τους επισκέπτες, προσφέροντας μια νέα διάσταση στην εμπειρία της Αγίας Σοφίας.

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και στατική ενίσχυση

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού υποστήριξε ότι οι εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία είναι οι πιο ολοκληρωμένες στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η ασφαλής μεταβίβαση του σχεδόν 1.500 ετών κτίσματος στις μελλοντικές γενιές.

Στο πλαίσιο αυτών των εργασιών, έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικά έργα. Συγκεκριμένα, έχουν αποκατασταθεί οι τάφοι, το Παιδικό Σχολείο, ο Πύργος του Ρολογιού και το δάπεδο της στοάς. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ, ενισχύοντας τη δομική ακεραιότητα του ιστορικού κτίσματος.

Συνεχιζόμενες εργασίες στον κύριο τρούλο και τους ημιθόλους

Οι εργασίες δεν περιορίζονται μόνο στα ήδη ολοκληρωμένα τμήματα, αλλά επεκτείνονται και στον κύριο τρούλο, όπου συνεχίζονται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. Για την προστασία του κύριου τρούλου, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση προσωρινής μεταλλικής στέγης και ενός προστατευτικού συστήματος κάλυψης.

Χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό του τρούλου, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις συνεχιζόμενες εργασίες, οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις στο μνημείο συνεχίζονται κανονικά.

Οι στατικές αναλύσεις έχουν επίσης αναδείξει την ανάγκη για ενίσχυση στο ανατολικό ημιθόλο. Σε αυτό το τμήμα, παράλληλα με την ενίσχυση του συστήματος στήριξης, ξεκινά μια νέα φάση εργασιών. Αυτή περιλαμβάνει τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των ζωγραφισμένων διακοσμήσεων και των μαρμάρινων επιφανειών, όπως εξήγησε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Με πληροφορίες από: Topontiki