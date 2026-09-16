Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Νέες αναταράξεις προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο δύο στελέχη του κόμματος φάνηκαν να κάνουν «άνοιγμα» προς τα αριστερά. Ο Απόστολος Πάνας έδειξε προς την ΕΛΑΣ, ενώ η Βάσια Αναστασίου προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις επαναφέρουν επίμονα το ζήτημα των πιθανών συνεννοήσεων, παρά την προσπάθεια της ηγεσίας να κρατήσει τη συζήτηση στο πεδίο της πολιτικής αυτονομίας.

Δηλώσεις που προκαλούν συζητήσεις

Το νέο επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η πολιτεύτρια του Κινήματος, Βάσια Αναστασίου, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ενδεχομένως» αποτελεί κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει προγραμματικός διάλογος. Η δήλωση αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την αναφορά του Απόστολου Πάνα. Ο κ. Πάνας είχε δηλώσει ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κινείται «στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας».

Οι δημόσιες αυτές τοποθετήσεις έχουν ανοίξει εκ νέου ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα για το ΠΑΣΟΚ: με ποιους θα μπορούσε να συζητήσει την επομένη των εκλογών και πού τελειώνει η στρατηγική της αυτόνομης πορείας. Η συζήτηση αυτή φαίνεται να είναι γενικότερη στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς.

Το «άνοιγμα» της Βάσιας Αναστασίου

Η Βάσια Αναστασίου ήταν σαφής ως προς τη δυνατότητα διαλόγου με τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του Alpha. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά». Με αυτή τη δήλωση, περιέγραψε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιλαμβάνεται τις πιθανές μετεκλογικές συνεννοήσεις.

Ταυτόχρονα, η κ. Αναστασίου τόνισε την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να προσέλθει στις εκλογές με ένα αυτόνομο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Παράλληλα, έθεσε σαφή διαχωριστική γραμμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέτοντας «κόκκινες γραμμές» απέναντι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Προγραμματικές συγκλίσεις και διαχωριστικές γραμμές

Η αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίστηκε σε μια γενική επίκληση του διαλόγου. Η κ. Αναστασίου εντόπισε συγκεκριμένα πεδία στα οποία θεωρεί ότι υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε το ιδιωτικό χρέος, το συνταξιοδοτικό και τη μείωση του ΦΠΑ ως τομείς πιθανής συνεννόησης.

Ακόμη, η Βάσια Αναστασίου περιέγραψε τις δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση, ξεκαθαρίζοντας ότι, κατά την άποψής της, το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ασκεί προσωποκεντρική πολιτική. Το ζήτημα, όπως είπε, δεν είναι εάν στον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά η βάση των προγραμματικών συγκλίσεων.

Συνάντηση Ανδρουλάκη με την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου 2026, στην αίθουσα 111 της Βουλής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατευθύνθηκε στην αίθουσα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις των κ.κ. Πάνα και Αναστασίου είχαν ήδη αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki