Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Προσβλητικό για τη δημοκρατία το δίλημμα: Μητσοτάκης ή Ερντογάν»

Σε ευθεία πολιτική σύγκρουση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πέρασε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τη Συνταγματική Αναθεώρηση να γίνεται το πεδίο μιας πολύ ευρύτερης αντιπαράθεσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από το βήμα της Βουλής, απέρριψε το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» που είχε θέσει νωρίτερα ο πρωθυπουργός και τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει φόβο στην κοινωνία. Μάλιστα, χαρακτήρισε προσβλητικό για τη Δημοκρατία το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν».

Η αντιπαράθεση για τα πολιτικά διλήμματα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε ότι η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση χρησιμοποιήθηκε για μια «συγκινητική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων». Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το γάντι απέναντι στα διλήμματα που έθεσε ο πρωθυπουργός, με τον κ. Ανδρουλάκη να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Από το “Μητσοτάκης ή χάος” πήγατε στο “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να απαντήσει ευθέως στην επιχειρηματολογία που είχε αναπτύξει λίγο νωρίτερα ο πρωθυπουργός περί «σταθερότητας» απέναντι στον κίνδυνο «αναταραχής και ακυβερνησίας». Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο από τις επιμέρους διατάξεις της Συνταγματικής Αναθεώρησης στο κεντρικό πολιτικό δίλημμα ενόψει των επόμενων εκλογών.

Εκλογές και εθνικά συμφέροντα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε με αιχμηρό τρόπο το ερώτημα: «Δηλαδή η δημοκρατική αλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα; Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν πρέπει να έχουμε εκλογές;». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τις εκλογές ακόμη και ως παράγοντα αποσταθεροποίησης των εθνικών συμφερόντων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως παράγοντας αβεβαιότητας για τη χώρα. Απέρριψε την κυβερνητική επιχειρηματολογία που συνδέει την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης, τονίζοντας τη σημασία της δημοκρατικής διαδικασίας.

Κριτική για την «ελπίδα» και την «περιπέτεια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» που είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να το αντιστρέψει. «Ποια ελπίδα δίνετε;», διερωτήθηκε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να «τρομοκρατήσει την κοινωνία».

Επιχείρησε να αποδομήσει το κυβερνητικό δίλημμα περί «ελπίδας ή περιπέτειας» μέσω της οικονομικής πραγματικότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρώτησε χαρακτηριστικά: «Ελπίδα είναι να παραμένει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση της Ευρώπης; Αυτή είναι η ελπίδα;».

Οι οικονομικές προτάσεις και η ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε και στην κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, μετά την αναφορά του πρωθυπουργού σε «ακοστολόγητες και συχνά αντιφατικές υποσχέσεις». Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέτεινε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι «η απάντηση σε όλα», επιμένοντας ότι οι προτάσεις που έχει παρουσιάσει το κόμμα του είναι κοστολογημένες.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αντιστρέψει το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας, παρουσιάζοντάς το ως πολιτική στρατηγική φόβου. Το αντιπαραβάλλει με την ακρίβεια και την πίεση στα εισοδήματα των πολιτών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αντιπολιτευτικά ενισχυμένος μετά την παρουσία του στη ΔΕΘ.

Αναφορές στον υπουργό Δικαιοσύνης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του και προσωπικά κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Συνέδεσε την παρουσία του κ. Φλωρίδη στην Ολομέλεια με την ένταση που είχε προηγηθεί, λέγοντας: «Τι δηλώσεις είναι αυτές από τον κύριο Φλωρίδη; Και τον φέρατε και σήμερα εδώ στη Συνταγματική Αναθεώρηση να του πείτε και μπράβο».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis