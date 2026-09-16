Σε μια έντονη πολιτική συζήτηση που έλαβε χώρα σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, τοποθετήθηκε αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ. Η κ. Βούλτεψη εξέφρασε την άποψη ότι το συγκεκριμένο κόμμα δεν είναι σε θέση να προωθήσει την ισότητα. Οι δηλώσεις της έγιναν στο πλαίσιο της εκπομπής «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, με την παρουσία της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Η τοποθέτηση της Σοφίας Βούλτεψη για την ισότητα

Η Σοφία Βούλτεψη πρωταγωνίστησε σε μια ακόμα έντονη πολιτική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέπτυξε την άποψή της σχετικά με την ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να προωθήσει την ισότητα στην κοινωνία. Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ήταν κατηγορηματική, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να φέρει την ισότητα.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο τηλεοπτικό στούντιο της εκπομπής «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, όπου η κ. Βούλτεψη παρευρισκόταν μαζί με τη Νάντια Γιαννακοπούλου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην οικονομική κατάσταση της εποχής μας, δίνοντας την ευκαιρία στην κ. Βούλτεψη να αναφερθεί σε παλαιότερες κυβερνητικές πολιτικές.

Αναφορές σε παλαιότερες πολιτικές και οικονομική διαχείριση

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Σοφία Βούλτεψη ανέσυρε από το παρελθόν πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικά, χρησιμοποίησε την έκφραση «Το ΠΑΣΟΚ που δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα», περιγράφοντας μια περίοδο εκτεταμένου δανεισμού.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η χώρα δανειζόταν «αβέρτα κουβέρτα», καθώς και στον δανεισμό για λογαριασμό των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ). Αυτός ο δανεισμός, όπως τόνισε, γινόταν με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, συνέβαλε στην τότε οικονομική κατάσταση.

Στοιχεία από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Προς επίρρωση των θέσεών της, η κ. Βούλτεψη επικαλέστηκε στοιχεία από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). Τα στοιχεία αυτά, όπως παρουσιάστηκαν, αφορούν την περίοδο μεταξύ 1996 και 2003 και αναδεικνύουν σημαντικές ανισότητες στο εισόδημα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο της εργασίας της ΓΣΕΕ, οι πλούσιοι είχαν επταπλάσιο εισόδημα έναντι των μη εχόντων κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. Αυτό το εύρημα χρησιμοποιήθηκε από τη βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για να υποστηρίξει την άποψή της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα φέρει την ισότητα, παραπέμποντας και σε σχετικό τραγούδι.

Συγκρίσεις και η απάντηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου

Η Σοφία Βούλτεψη επέκτεινε την κριτική της, δηλώνοντας ότι η ίδια κατάσταση, όσον αφορά την ισότητα, παρατηρήθηκε και επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον κ. Τσίπρα. Με αυτό τον τρόπο, συνέδεσε τις πολιτικές δύο διαφορετικών περιόδων και κομμάτων ως προς το ζήτημα της ισότητας και της οικονομικής διαχείρισης.

Από την πλευρά της, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ήταν παρούσα στη συζήτηση, αντέκρουσε τις δηλώσεις της κ. Βούλτεψη. Η κ. Γιαννακοπούλου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πραγματοποιήσει πολλές και σημαντικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά του κόμματος σε διάφορους τομείς.

Με πληροφορίες από: Reader