Οι δισεκατομμυριούχοι των ΗΠΑ στηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Οι κορυφαίοι χρηματοδότες της Αμερικής προσφέρουν τη συντριπτική τους στήριξη στους Ρεπουμπλικάνους του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δισεκατομμυριούχοι από τη Σίλικον Βάλεϊ έως τη Γουόλ Στριτ επιδοτούν την προεκλογική εκστρατεία του κόμματος. Τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν μια ακόμη αμερικανική εκλογική αναμέτρηση που προσελκύει κολοσσιαία ποσά με σκοπό τη διαμόρφωση του αποτελέσματος.

Η στήριξη των δισεκατομμυριούχων

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Financial Times, οι «υπερπλούσιοι» των ΗΠΑ συσπειρώνονται στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, στηρίζοντας το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, δεκαέξι από τους 20 μεγαλύτερους δωρητές της χώρας έχουν διοχετεύσει σημαντικά χρηματικά ποσά στην εκστρατεία των Ρεπουμπλικάνων.

Αυτή η τάση υποδηλώνει μια σαφή κλίση των πλουσιότερων δωρητών προς τους Ρεπουμπλικάνους, παρά το γεγονός ότι το κόμμα υπολείπεται των Δημοκρατικών στις δημοσκοπήσεις. Ο Τζορτζ Σόρος αποτελεί τον πιο ξεχωριστό υποστηρικτή των Δημοκρατικών, ενώ άλλοι μεγιστάνες έχουν κατευθύνει μετρητά σε υποψηφίους που προωθούν την απορρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και του τζόγου, ή την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ασύμμετρη ισορροπία στις δωρεές

Η τρέχουσα κατάσταση σηματοδοτεί μια αναστροφή από την προεδρική κούρσα του 2024. Τότε, η Κάμαλα Χάρις είχε συγκεντρώσει και ξοδέψει σημαντικά περισσότερα χρήματα από τον Τραμπ, αλλά τελικά ηττήθηκε. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της επιρροής των χρημάτων στην πολιτική.

Ο πολιτικός επιστήμονας του Στάνφορντ, Άνταμ Μπόνικα, ο οποίος μελετά τις δωρεές των πλουσίων της Αμερικής από το 1980, δήλωσε ότι αυτό που παρατηρείται είναι μια «ήπια απόκλιση από τις προσδοκίες». Ενώ δεν είναι ασυνήθιστο για τους κορυφαίους δωρητές να κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους, η ισορροπία σε αυτές τις εκλογές είναι «ιδιαίτερα ασύμμετρη», όπως σημείωσε.

Οι δίαυλοι χρηματοδότησης

Τα χρήματα διοχετεύονται μέσω διαφόρων καναλιών. Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους δωρητές χρηματοδοτούν απευθείας τους υποψηφίους, παρέχοντας άμεση υποστήριξη στις εκστρατείες τους. Άλλοι δημιουργούν τεράστια οικονομικά «οπλοστάσια» γύρω από συγκεκριμένες βιομηχανίες, όπως τα κρυπτονομίσματα, ενισχύοντας έτσι υποψηφίους που ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντά τους.

Μια μικρότερη ομάδα δισεκατομμυριούχων χρησιμοποιεί δίκτυα των Super Pacs για να διοχετεύσει κεφάλαια σε αναμετρήσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Αυτοί οι δωρητές παρεμβαίνουν πρώτα στις προκριματικές εκλογές, όπου η οικονομική τους επιρροή είναι ακόμη μεγαλύτερη και μπορεί να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Η συγκέντρωση του πολιτικού χρήματος

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από λαϊκιστική εξέγερση απέναντι στις αποκαλούμενες ελίτ, το πολιτικό χρήμα έχει συγκεντρωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στους υπερπλούσιους. Περισσότερο από το ένα τρίτο των 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν για τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο 2025-26 προέρχεται από τους 20 κορυφαίους δωρητές, γεγονός που αναδεικνύει την τεράστια επιρροή τους.

Επιπλέον, σε περισσότερες από 30 αναμετρήσεις για τη Βουλή και τη Γερουσία, πάνω από το ένα τρίτο των εξωτερικών δαπανών προήλθε από ομάδες που έλαβαν τουλάχιστον το 80% των χρημάτων τους από μεγάλους δωρητές. Ως «μεγάλοι δωρητές» ορίζονται άτομα που έδωσαν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. «Πλέον έχουμε ένα σύστημα που είναι προσανατολισμένο και εξαρτάται από αυτούς τους υπερπλούσιους μεγάλους δωρητές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis